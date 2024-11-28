В Баргузинском районе благоустраивают общественные пространства
«Формирование комфортной городской среды» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За последние несколько лет в районе благоустроено 14 дворов и 41 общественное пространство.
Основная цель проекта заключается в создании удобных и качественных условий для повседневности граждан.
Стоит отметить, что проект предусматривает выбор объектов для благоустройства путем проведения голосования с участием местных жителей. Люди сами выбирают какие места отдыха будут первоочередно приведены в порядок.
Так с недавнего времени жители поселка Усть-Баргузин начали ожидать общественный транспорт в комфортных и эстетических условиях. Для них в этом году специалисты обустроили по проекту территории возле остановок общественного транспорта на двух улицах – Ватутина и Ленина.
«В Баргузинском районе с 2018 по 2024 год было благоустроено 14 дворовых и 41 общественная территория. На данные цели из федерального, республиканского и местного бюджетов было выделено 31 млн руб. В текущем году благоустроено 6 общественных пространств на сумму более 2 миллионов рублей. Работы проходят поэтапно»,– рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.
«Благоустройство выбранных на голосовании территорий, очень хорошее решение для нашего поселка! Радует возможность отдохнуть перед дорогой», – поделились жители поселка. – «Установлены очень оригинальные фонари, которые вызывают желание улыбнуться и поднимают настроение».
Глава городского поселения Светлана Кривогорницына отметила, что «эти новые объекты будут способствовать улучшению общественного пространства и созданию комфортной атмосферы для всех жителей и посетителей городского поселения».
Подошло к концу и благоустройство пешеходной зоны по улице Дзержинского. Эта территория была также выбрана жителями поселения и после весеннего голосования 2023 года воплотилась в жизнь.
На созданном общественном пространстве подрядная организация уложила пешеходную дорожку, установила ограждение, смонтировала уличные фонари, урны и скамейки.
«Проект благоустройства пешеходной зоны реализован в полном объеме. Подрядчики добросовестно выполнили свои обязательства. В результате уже сейчас жители могут видеть пешеходную зону возле детского сада, где появились широкие удобные тротуары со скамейками и освещением. Я надеюсь, что Баргузинцы по достоинству оценят новые пространства и будут бережно к ним относиться»,– отметил глава поселения Игорь Гармаев.
«Мы, коллектив детского сада «Березка» и родители, очень довольны благоустройством территории, прилегающей к нашему детскому саду», –рассказала заведующая детским садом «Березка» Татьяна Елшина. – «Благодаря проекту созданы комфортные условия для безопасности детей».
Еще одним достижением стало то, что в улусе Баянгол наконец то благоустроили парк отдыха. Это стало возможно лишь благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Программа благоустройства рассчитана на два года, многие проекты разделены на этапы, из которых часть продолжит реализовываться в 2025 г. Например, установка малых архитектурных форм и светового оборудования.
«Парк стал местом, где люди могут проводить время с семьей и друзьями, наслаждаться природой и свежим воздухом. Благоустройство парка отдыха –это только первый шаг к улучшению инфраструктуры нашего села. В будущем планируется продолжить работу в этом направлении»,– рассказал глава сельского поселения «Баянгольское» Очир Гомбоев.
«Я как жительница улуса Баянгол хочу выразить свою благодарность за благоустройство парка отдыха. Раньше это место было заброшенным и непривлекательным. Я считаю, что благоустройство парка – это важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей»,– поделилась Раиса Мисюркеева.
Также стоит отметить, что на протяжении нескольких лет преображается сквер отдыха в улусе Улюн по улице Школьная установлены скамейки, урны, ограждение. В следующем году здесь установят игровой комплекс.
Завершилась реализация проекта благоустройство сквера территории памятника «Великой Отечественной Войны» в селе Уро. Именно эту территорию поддержало наибольшее число жителей в ходе рейтингового голосования.
За время реализации программы были проведены работы по укладке новой плиточной дорожки бордюрного камня. «Территория вокруг памятника преобразилась и стала еще более привлекательной для жителей поселения», - комментирует местная жительница Татьяна Новикова.
Программа благоустройства продолжится и в следующем году. В 2025 году планируется укладка плиточной дорожки и бордюра вокруг второго памятника «Борцам за власть Советов». Работы будут проводиться с учетом современных дизайнерских тенденций и требований безопасности.
«Мы благодарим всех участников программы, а также жителей поселений за поддержку и понимание. Совместными усилиями мы делаем наше село еще красивее». Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» безусловно продолжится. В 2025 году планируется благоустроить территории возле здания Дома Культуры, привести в порядок сквер отдыха и территории памятника ВОВ, установить мемориал участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, а также многое другое»,– подытожил Глава МО «Баргузинский район» Михаил Мишурин.
Фото: Администрация МО «Баргузинский район»