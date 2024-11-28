Общество 28.11.2024 в 15:52

В Баргузинском районе благоустраивают общественные пространства

На территории нескольких сел идет реализация нацпроекта  
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Текст: Номер один
В Баргузинском районе благоустраивают общественные пространства

«Формирование комфортной городской среды» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За последние несколько лет в районе благоустроено 14 дворов и 41 общественное пространство.

Основная цель проекта заключается в создании удобных и качественных условий для повседневности граждан.

Стоит отметить, что проект предусматривает выбор объектов для благоустройства путем проведения голосования с участием местных жителей. Люди сами выбирают какие места отдыха будут первоочередно приведены в порядок.

«В Баргузинском районе с 2018 по 2024 год было благоустроено 14 дворовых и 41 общественная территория. На данные цели из федерального, республиканского и местного бюджетов было выделено 31 млн руб. В текущем году благоустроено 6 общественных пространств на сумму более 2 миллионов рублей. Работы проходят поэтапно»,

– рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич. 
Так с недавнего времени жители поселка Усть-Баргузин начали ожидать общественный транспорт в комфортных и эстетических условиях. Для них в этом году специалисты обустроили по проекту территории возле остановок общественного транспорта на двух улицах – Ватутина и Ленина.


«Благоустройство выбранных на голосовании территорий, очень хорошее решение для нашего поселка! Радует возможность отдохнуть перед дорогой», – поделились жители поселка. – «Установлены очень оригинальные фонари, которые вызывают желание улыбнуться и поднимают настроение».

Глава городского поселения Светлана Кривогорницына отметила, что «эти новые объекты будут способствовать улучшению общественного пространства и созданию комфортной атмосферы для всех жителей и посетителей городского поселения».

Подошло к концу и благоустройство пешеходной зоны по улице Дзержинского. Эта территория была также выбрана жителями поселения и после весеннего голосования 2023 года воплотилась в жизнь.

«Проект благоустройства пешеходной зоны реализован в полном объеме. Подрядчики добросовестно выполнили свои обязательства. В результате уже сейчас жители могут видеть пешеходную зону возле детского сада, где появились широкие удобные тротуары со скамейками и освещением. Я надеюсь, что Баргузинцы по достоинству оценят новые пространства и будут бережно к ним относиться»,

– отметил глава поселения Игорь Гармаев.
На созданном общественном пространстве подрядная организация уложила пешеходную дорожку, установила ограждение, смонтировала уличные фонари, урны и скамейки.

«Мы, коллектив детского сада «Березка» и родители, очень довольны благоустройством территории, прилегающей к нашему детскому саду», –рассказала заведующая детским садом «Березка» Татьяна Елшина. – «Благодаря проекту созданы комфортные условия для безопасности детей».

Еще одним достижением стало то, что в улусе Баянгол наконец то благоустроили парк отдыха. Это стало возможно лишь благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Парк стал местом, где люди могут проводить время с семьей и друзьями, наслаждаться природой и свежим воздухом. Благоустройство парка отдыха –это только первый шаг к улучшению инфраструктуры нашего села. В будущем планируется продолжить работу в этом направлении»,

– рассказал глава сельского поселения «Баянгольское» Очир Гомбоев.
Программа благоустройства рассчитана на два года, многие проекты разделены на этапы, из которых часть продолжит реализовываться в 2025 г. Например, установка малых архитектурных форм и светового оборудования.

«Я как жительница улуса Баянгол хочу выразить свою благодарность за благоустройство парка отдыха. Раньше это место было заброшенным и непривлекательным. Я считаю, что благоустройство парка – это важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей»,

– поделилась Раиса Мисюркеева.


Также стоит отметить, что на протяжении нескольких лет преображается сквер отдыха в улусе Улюн по улице Школьная установлены скамейки, урны, ограждение. В следующем году здесь установят игровой комплекс.

Завершилась реализация проекта благоустройство сквера территории памятника «Великой Отечественной Войны» в селе Уро. Именно эту территорию поддержало наибольшее число жителей в ходе рейтингового голосования.


За время реализации программы были проведены работы по укладке новой плиточной дорожки бордюрного камня. «Территория вокруг памятника преобразилась и стала еще более привлекательной для жителей поселения», - комментирует местная жительница Татьяна Новикова.


«Мы благодарим всех участников программы, а также жителей поселений за поддержку и понимание. Совместными усилиями мы делаем наше село еще красивее». Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» безусловно продолжится. В 2025 году планируется благоустроить территории возле здания Дома Культуры, привести в порядок сквер отдыха и территории памятника ВОВ, установить мемориал участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, а также многое другое»,

– подытожил Глава МО «Баргузинский район» Михаил Мишурин.
Программа благоустройства продолжится и в следующем году. В 2025 году планируется укладка плиточной дорожки и бордюра вокруг второго памятника «Борцам за власть Советов». Работы будут проводиться с учетом современных дизайнерских тенденций и требований безопасности.

Фото: Администрация МО «Баргузинский район»

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формирование комфортной городской среды баргузинский район

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