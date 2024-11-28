Сотрудники Администрации Октябрьского района проверяют посыпку дорог

Они отслеживают, чтобы управляющие компании, ТСЖ, а также предприятия различной форм собственности приводили в порядок свои прилегающие территории, дворы, лестницы и тротуары.

- Наиболее скользкие участки посыпаются песком. Мы просим жителей города быть аккуратными и воздержаться от поездок на личном транспорте, - сказал замруководителя администрации Октябрьского района Александр Галданов.

Скользкие участки устраняют в направлении мкрн Горького, Новая Кормушка, улица Бабушкина, район Мясокомбината и в центральной части Октябрьского района. Уборщики Комбината по благоустройству вручную посыпают остановки и тротуары. В работе задействована техника.

Жители Октябрьского района могут сообщить о необходимости посыпки по телефону: 41-55-33; 41-56-91

Фото: администрация Улан-Удэ