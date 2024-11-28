Общество 28.11.2024 в 16:40

Заместитель мэра Улан-Удэ: «Необходимо обеспечить безопасность движения транспорта»

Из-за перепадов температур на дорогах города образуется наледь
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Текст: Андрей Константинов
Заместитель мэра Улан-Удэ: «Необходимо обеспечить безопасность движения транспорта»
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ по поручению мэра Игоря Шутенкова коммунальные службы в связи с аномальным снегом, переходящего временами в дождь, переведены на усиленный режим работы.

– Запаса песка достаточно, но, тем не менее, организовали работу по его дополнительному завозу, чтобы обезопасить горожан. Непонятно, что может преподнести нам погода. В ночь ожидаем +1, завтра ожидаем +2. Понимаем, что будет подмерзание проезжей части, поэтому стоит задача обеспечить безопасность движения транспорта. В день туда, где подтаяло, будут выходить комплексные дорожные машины и отвалами убирать на проезжей части то, что натаяло, чтобы минимизировать влияние на движение транспорта, – сказал первый заместитель мэра Сергей Гашев во время посещения интеллектуальной транспортной системы города.

Из-за перепадов температур на проезжей части образуется наледь.

– В работе повышенный состав работников ИТС. В 6:45 мы провели рабочее совещание, распределили работу. Всего за день поступило 65 обращений на работу общественного транспорта. Призываем горожан отказаться от использования личного транспорта, потому что сегодня состав МУП «Городские маршруты» и «Управление трамвая» работают в усиленном режиме, - сказал председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.

Власти призвали горожан избегать выездов на личном автотранспорте без острой необходимости после 17 часов. Если все же пришлось это сделать, надо соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

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