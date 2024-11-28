Общество 28.11.2024 в 17:01

Один из финалистов «Большого Дальневосточного квеста» получит путевку в Бурятию

Имена победителей будут определены 2 декабря
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Один из финалистов «Большого Дальневосточного квеста» получит путевку в Бурятию
Фото: пресс-служба правительства РБ
Стартовал второй этап Большого дальневосточного квеста, который проходит в рамках ежегодного фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024». По итогам первого этапа определено 27 финалистов. Они поборются за главные призы конкурса – путешествия на двоих в дальневосточные регионы, в том числе Бурятию.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в первом этапе состязания участники проходили различные испытания, проверяли свои знания о Дальнем Востоке и выполняли другие конкурсные задания. 27 участников, которые набрали наибольшее количество баллов, вышли в финал. После жеребьевки, которая проходила в прямом эфире в официальном паблике Квеста ВКонтакте https://vk.com/quest.ddv.moscow, финалистов случайным образом распределили по регионам, за путевку в которые они будут бороться во втором этапе. Впереди их ждут творческие задания.

Имена девяти победителей «Большого дальневосточного квеста» будут определены 2 декабря 2024 года. Остальные 18 финалистов получат специальные призы, а 100 призеров, набравших максимальное количество баллов, но меньше, чем финалисты, получат гарантированные призы.

Дальний Восток России представляет собой уникальный регион с огромным потенциалом для развития. Участие в квесте не только позволяет узнать больше о культуре и традициях этого региона, но и способствует популяризации его экономических, туристических и гастрономических возможностей. Это отличная возможность для молодежи познакомиться с перспективами переезда на Дальний Восток и внести свой вклад в развитие региона.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» – проект, организованный при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

Полная программа мероприятий на сайте https://ddv.moscow/

Группа ВК: https://vk.com/ddv.moscow
Теги
квест

Все новости

В Улан-Удэ работодателей просят перевести сотрудников на дистант
28.11.2024 в 17:34
В Бурятии открылся Военно-социальный центр
28.11.2024 в 17:09
Один из финалистов «Большого Дальневосточного квеста» получит путевку в Бурятию
28.11.2024 в 17:01
За последние три года в Бурятии выявлено свыше 3 тысяч наркопреступлений
28.11.2024 в 16:51
Заместитель мэра Улан-Удэ: «Необходимо обеспечить безопасность движения транспорта»
28.11.2024 в 16:40
Сотрудники Администрации Октябрьского района проверяют посыпку дорог
28.11.2024 в 16:30
20 лет колонии получили супруги из Улан-Удэ за попытку зарезать соседа
28.11.2024 в 16:20
В Советском районе контролируют ситуацию на дорогах
28.11.2024 в 16:11
Жителей Бурятии приглашают на оперу «Бал-маскарад» 6 и 7 декабря
28.11.2024 в 15:58
В Баргузинском районе благоустраивают общественные пространства
28.11.2024 в 15:52
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ работодателей просят перевести сотрудников на дистант
Это поможет разгрузить дороги для работы коммунальщиков
28.11.2024 в 17:34
В Бурятии открылся Военно-социальный центр
Там можно решить все вопросы, касающиеся социальных выплат и денежного довольствия
28.11.2024 в 17:09
Заместитель мэра Улан-Удэ: «Необходимо обеспечить безопасность движения транспорта»
Из-за перепадов температур на дорогах города образуется наледь
28.11.2024 в 16:40
Сотрудники Администрации Октябрьского района проверяют посыпку дорог
Уборщики вручную посыпают остановки и тротуары
28.11.2024 в 16:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru