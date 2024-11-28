Общество 28.11.2024 в 17:01
Один из финалистов «Большого Дальневосточного квеста» получит путевку в Бурятию
Имена победителей будут определены 2 декабря
Текст: Андрей Константинов
Стартовал второй этап Большого дальневосточного квеста, который проходит в рамках ежегодного фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024». По итогам первого этапа определено 27 финалистов. Они поборются за главные призы конкурса – путешествия на двоих в дальневосточные регионы, в том числе Бурятию.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в первом этапе состязания участники проходили различные испытания, проверяли свои знания о Дальнем Востоке и выполняли другие конкурсные задания. 27 участников, которые набрали наибольшее количество баллов, вышли в финал. После жеребьевки, которая проходила в прямом эфире в официальном паблике Квеста ВКонтакте https://vk.com/quest.ddv.moscow, финалистов случайным образом распределили по регионам, за путевку в которые они будут бороться во втором этапе. Впереди их ждут творческие задания.
Имена девяти победителей «Большого дальневосточного квеста» будут определены 2 декабря 2024 года. Остальные 18 финалистов получат специальные призы, а 100 призеров, набравших максимальное количество баллов, но меньше, чем финалисты, получат гарантированные призы.
Дальний Восток России представляет собой уникальный регион с огромным потенциалом для развития. Участие в квесте не только позволяет узнать больше о культуре и традициях этого региона, но и способствует популяризации его экономических, туристических и гастрономических возможностей. Это отличная возможность для молодежи познакомиться с перспективами переезда на Дальний Восток и внести свой вклад в развитие региона.
«Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» – проект, организованный при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».
Полная программа мероприятий на сайте https://ddv.moscow/
Группа ВК: https://vk.com/ddv.moscow
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в первом этапе состязания участники проходили различные испытания, проверяли свои знания о Дальнем Востоке и выполняли другие конкурсные задания. 27 участников, которые набрали наибольшее количество баллов, вышли в финал. После жеребьевки, которая проходила в прямом эфире в официальном паблике Квеста ВКонтакте https://vk.com/quest.ddv.moscow, финалистов случайным образом распределили по регионам, за путевку в которые они будут бороться во втором этапе. Впереди их ждут творческие задания.
Имена девяти победителей «Большого дальневосточного квеста» будут определены 2 декабря 2024 года. Остальные 18 финалистов получат специальные призы, а 100 призеров, набравших максимальное количество баллов, но меньше, чем финалисты, получат гарантированные призы.
Дальний Восток России представляет собой уникальный регион с огромным потенциалом для развития. Участие в квесте не только позволяет узнать больше о культуре и традициях этого региона, но и способствует популяризации его экономических, туристических и гастрономических возможностей. Это отличная возможность для молодежи познакомиться с перспективами переезда на Дальний Восток и внести свой вклад в развитие региона.
«Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» – проект, организованный при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».
Полная программа мероприятий на сайте https://ddv.moscow/
Группа ВК: https://vk.com/ddv.moscow
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