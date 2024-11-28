Общество 28.11.2024 в 17:09

В Бурятии открылся Военно-социальный центр

Там можно решить все вопросы, касающиеся социальных выплат и денежного довольствия
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открылся Военно-социальный центр

В Бурятии открылся Военно-социальный центр. Там можно решить все вопросы, касающиеся социальных выплат и денежного довольствия.

- Действующие военнослужащие и члены их семей теперь могут обратиться Военно-социальный центр и решать вопросы, которые находятся в компетенции Министерства обороны России. Обращения принимают специалисты Военно-социального центра. Его представительство открылось в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии, - сообщили в филиале фонда.

Участники спецоперации и их родные теперь смогут решать в формате одного окна вопросы, которые касаются социальных выплат, денежного довольствия, компенсаций, медицинского, жилищного и страхового обеспечения, санаторно-курортного лечения, прохождения военной службы.

Взаимодействие филиала фонда «Защитники Отечества» и ВСЦ позволит значительно расширит возможности получения помощи каждому нашему герою и его семье».

- Все принятые в ходе приема заявления от военнослужащих и их семей, сотрудники бурятского представительства ВСЦ будут напрямую направлять в Военно-социальный центр Министерства обороны России. После обработки обращений, заявитель получит необходимую информацию или документы. Это позволит нашим бойцам получать помощь еще более оперативно и упростит порядок решения волнующих вопросов, - отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалев отметил.

Представительство ВСЦ в Республике Бурятия будет работать на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61а, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов.

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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