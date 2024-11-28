Общество 28.11.2024 в 17:34

В Улан-Удэ работодателей просят перевести сотрудников на дистант

Это поможет разгрузить дороги для работы коммунальщиков
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ работодателей просят перевести сотрудников на дистант
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэрия Улан-Удэ вновь обратилась к работодателям. Власти просят руководителей предприятий и организаций перевести на дистант максимально возможное количество сотрудников, чтобы разгрузить городские дороги. Ведь аномально теплая погода сохранится и завтра, а метеорологи прогнозируют выпадение осадков.  

«Коммунальные службы города работают круглосуточно, на дороги  высыпано уже более 1000 тонн песка. Однако растаявший рыхлый снег впитывает песок и вновь закатывается автотранспортом в наледь. Склоны, остановочные карманы, основные магистрали и перекрестки подсыпаются несколько раз в день. При этом ситуация на городских дорогах остается крайне напряженной. В связи с тяжелыми транспортными условиями для безопасности жителей Улан-Удэ призываем предприятия и организация завтра, 29 ноября, перейти на удаленный режим работы для максимального количества сотрудников. Тем самым мы сможем разгрузить дороги Улан-Удэ для эффективной работы коммунальных служб, общественного пассажирского транспорта и экстренных служб, включая скорую медицинскую помощь», - обратились к работодателям в мэрии.

Также власти просят горожан в течение ближайших суток без острой необходимости не использовать личный автотранспорт.

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