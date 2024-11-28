В Улан-Удэ усиливают работу трамваев

– Уважаемые горожане! В Улан-Удэ много снега и тепла, образуется гололедица. МУП «Управление трамвая» прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить регулярность и стабильность движения. В вечерний час пик запланировано усиление выпуска подвижного состава. Аналогичное усиление будет утром. Призываем всех пассажиров быть терпеливыми и взаимовежливыми, – обратился к улан-удэнцам директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.Власти Улан-Удэ убедительно просят горожан в течение ближайших суток без острой необходимости не использовать личный автотранспорт.