Всю ночь в Улан-Удэ расчищали трамвайные пути

Всю ночь в Улан-Удэ усиленно расчищали трамвайные пути. В уборке работникам трамвая помогали также сотрудники из других служб - электромонтеры, слесари, ночные смены.

Заполняемость остановок небольшая, а в трамваях довольно свободно.

- Уважаемые пассажиры, если у вас нет срочных дел, то лучше оставаться дома. А если вы все же выехали, пожалуйста, передвигайтесь на общественном транспорте. Будьте осторожны! – сообщили в управлении трамвая.

Напомним, вчера администрация города призвала жителей Улан-Удэ по возможности оставаться дома в ближайшие дни. Из-за аномальных погодных условий и гололеда на дорогах поездки на личном транспорте опасны, а общественный транспорт работает с перегрузками.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ