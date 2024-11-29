Мэр Улан-Удэ рассказал о борьбе с последствиями циклона

Сегодня в Улан-Удэ коммунальщики всю ночь чистили улицы города от больших объемов снега. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, наверное, впервые за всю современную историю города за 3 дня до наступления календарной зимы им пришлось откачивать и дождевые лужи.«Но главное, конечно же, снег и гололедица. За ночь с улиц города вывезли 1360 кубометров снега, за сутки на дороги высыпано 634 тонны песка. Сейчас в городе работает 93 единицы техники, 9 тракторов-щеток, 4 грейдера и 17 пескоразбрасывателей и 115 дворников. Привлекли технику сторонних организаций: 3 погрузчика и 6 самосвалов для того, чтобы быстрее убрать снег и подсыпать дороги. На остановочных пунктах и подъемах, где вчера были ДТП, дежурят наши уборщики территории. Они вручную будут подсыпать дорогу, чтобы машины могли подняться», - рассказал градоначальник.Мэр призвал горожан без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях на дороги, которые «дождь превратил в кашу и лед».