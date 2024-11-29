Общество 29.11.2024 в 09:32

Мэр Улан-Удэ рассказал о борьбе с последствиями циклона

Впервые за три дня до начала зимы коммунальщикам пришлось откачивать лужи
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ рассказал о борьбе с последствиями циклона
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня в Улан-Удэ коммунальщики всю ночь чистили улицы города от больших объемов снега. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, наверное, впервые за всю современную историю города за 3 дня до наступления календарной зимы им пришлось откачивать и дождевые лужи.

«Но главное, конечно же, снег и гололедица. За ночь с улиц города вывезли 1360 кубометров снега, за сутки на дороги высыпано 634 тонны песка. Сейчас в городе работает 93 единицы техники, 9 тракторов-щеток, 4 грейдера и 17 пескоразбрасывателей и 115 дворников. Привлекли технику сторонних организаций: 3 погрузчика и 6 самосвалов для того, чтобы быстрее убрать снег и подсыпать дороги. На остановочных пунктах и подъемах, где вчера были ДТП, дежурят наши уборщики территории. Они вручную будут подсыпать дорогу, чтобы машины могли подняться», - рассказал градоначальник.

Мэр призвал горожан без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях на дороги, которые «дождь превратил в кашу и лед».
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