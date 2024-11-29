Общество 29.11.2024 в 10:22

В Бурятии объявлен платный прием шишки сосны от населения

Семена будут использованы для посадки деревьев
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявлен платный прием шишки сосны от населения

В Бурятии объявлен платный прием шишки сосны от населения. Семена будут использованы для дальнейшего высева саженцев сосны после проведения тщательной обработки.

На балансе Республиканского агентства лесного хозяйства числится 669 кг, но он нуждается в постоянном пополнении. Сотрудниками агентства налажен полный цикл выращивания от семечка до взрослого дерева.

Автономное учреждение республики Бурятия «Лесресурс» принимает шишки сосны обыкновенной от граждан и юридических лиц.

- Мы призываем земляков не оставаться в стороне и принять участие в важном для каждого из нас мероприятии, восстановлении бурятской тайги. Сдать шишку может любой желающий. Шишки должны быть нераскрытые, без повреждений. Длина 4,5 – 5,0 см, ширина не менее 2,5 см. Хранить шишку необходимо в холодном месте, - отмечают специалисты.

Рубка и повреждение деревьев при сборе шишки запрещены!

Приём шишки осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130.

Тел. 8 (3012) 37-99-49, 8 (3012) 37-98-58

 

Фото: РАЛХ

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