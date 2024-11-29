Жителям Улан-Удэ напомнили об уплате налогов





Мэрия Улан-Удэ напоминает горожанам, что 2 декабря - последний день для своевременной уплаты имущественных налогов.«Уважаемые горожане! Осталось три дня до крайнего срока уплаты имущественных налогов за 2023 год! Земельный налог и налог на имущество физических лиц поступают в бюджет Улан-Удэ, формируя доходную базу, средства которой направляются на социальные нужды горожан. Если общая сумма ваших налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, уведомление вам не направляется», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.