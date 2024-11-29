Десять школ Иволгинского района перевели на дистант

В связи с аномальными погодными условиями Районным управлением образования принято решение о переводе на дистанционное обучение Каленовской, Сотниковской, Сотниковской СОШ №2, Оронгойской, Нижне-Иволгинской, Сужинской, Гурульбинской, Иволгинской школ, СОШ Хойтобэе и СОШ Поселья.

Из-за погодных условий пропуски в образовательные учреждения не будут являться прогулами.

- Уважаемые земляки, будьте предельно внимательными! На дорогах гололед! Откажитесь от личного транспорта, не выезжайте без крайней необходимости, если выехали, будьте бдительны на дороге, - сообщили в администрации города.

Фото: правительство Бурятии