Общество 29.11.2024 в 10:40

Десять школ Иволгинского района перевели на дистант

Из-за погодных условий пропуски в образовательные учреждения не будут являться прогулами
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Текст: Служба информации "Номер один"
Десять школ Иволгинского района перевели на дистант

В связи с аномальными погодными условиями Районным управлением образования принято решение о переводе на дистанционное обучение Каленовской, Сотниковской, Сотниковской СОШ №2, Оронгойской, Нижне-Иволгинской, Сужинской, Гурульбинской, Иволгинской школ, СОШ Хойтобэе и СОШ Поселья.

Из-за погодных условий пропуски в образовательные учреждения не будут являться прогулами.

- Уважаемые земляки, будьте предельно внимательными! На дорогах гололед! Откажитесь от личного транспорта, не выезжайте без крайней необходимости, если выехали, будьте бдительны на дороге, - сообщили в администрации города.

 

Фото: правительство Бурятии

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