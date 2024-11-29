В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь боролись со снегом и наледью

В Улан-Удэ коммунальщики за ночь вывезли 1360 кубометров снега, а за сутки на дороги подсыпали 634 тонны песка, сообщили в мэрии города. Не утихала ночная работа и на трамвайных путях. Расчищать снег путейцам помогали сотрудники с других служб - электромонтеры, слесари и ночные смены.





«Сейчас на улицах города идёт усиленная подсыпка тротуаров, спусков, поворотов и откачка воды. Работает 93 единицы техники, 9 тракторов-щеток, 4 грейдера и 17 пескоразбрасывателей и 115 дворников. Привлечена техника сторонних организаций: 3 погрузчика и 6 самосвалов для того, чтобы быстрее убрать снег и подсыпать дороги. На остановочных пунктах и подъемах, где вчера были ДТП, дежурят уборщики территории. Они вручную будут подсыпать дороги и остановки», - рассказали в мэрии.





Администрация города убедительно просит улан-удэнцев по возможности оставаться дома. Занятия в школах переведены на дистант.Фото: мэрия Улан-Удэ