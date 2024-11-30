Хамбо лама помог поверить в себя

Спустя год молодой чабан наконец получил отару овец. Несмотря на то, что Базар-Мунхэ просил только 100 голов, Хамбо лама выделил ему аж 500.





- Они были против этой затеи. Даже пытались через Хамбо ламу отговорить меня от жизни в далекой сельской местности. Но, видя, что их сын добивается успеха, родители смирились с моим решением, сейчас уже есть с их стороны и понимание, и поддержка, – говорит молодой человек. – Хамбо лама как-то сказал, что есть дурак, который никому не помогает. Есть умный человек, который может помочь десяти и более людям. А есть просветленный, он способен помочь больше 100 людям. Так вот я хочу стать просветленным.





Вот уже несколько лет Базар-Мунхэ Балдано, более известный как Хонишон (рус. – чабан), рассказывает 21 100 подписчикам своего блога про быт молодого пастуха. Когда-то молодой человек даже не смог поступить в городскую школу, но после знакомства с Хамбо ламой нашел истинный путь и обрел успех.Родился молодой человек в Баргузинском районе республики, а накануне первого класса семья переехала в Улан-Удэ. Однако из-за незнания русского языка ему пришлось вернуться обратно в деревню.- Я почти не умел разговаривать на русском языке. Даже банально путал местоимения «он» и «она». Поэтому школу пришлось окончить в деревне, а после снова вернулся в город. Однако опять с учебой не все было гладко… после первой же четверти из-за неуспеваемости меня попросили покинуть Железнодорожный лицей. Специальность я все-таки получил, но ни дня по ней не работал, – делится своими воспоминаниями Базар-Мунхэ Балдано.– Пока сверстники посещали различные секции после школы, я постоянно работал. Можно сказать, что вырос в труде. Это сильно на меня повлияло.В 19 лет парень попал на заимку своего дяди, у которого сотрудники не вышли работать из-за продолжительного запоя. Так под ответственность совсем еще юного чабана попали 300 овец, 50 коров и 10 лошадей.- Я проработал там целый год и понял, что хочу заниматься овцеводством. Но отношения с дядей у меня не сложились. Поэтому решил переехать в Санкт-Петербург, – рассказывает молодой человек. – Скитался по городу несколько месяцев, пытался заработать на билет в Южную Корею, но все тщетно. Однажды ко мне в съемную комнату заехал лама, который раньше занимался выделкой шкур у Хамбо ламы в Иволгинском дацане. От него я узнал про проект «Социальная отара» и принял решение вернуться домой.Базар-Мунхэ действовал очень решительно. По приезде молодой человек сразу отправился в Иволгинский дацан, чтобы встретиться с лидером буддийской духовной общины.– Сначала я не мог решиться постучать в дверь, у меня неимоверно колотилось сердце. Боялся, что Хамбо лама станет задавать умные вопросы, спрашивать про родословную… но по итогу он оказался очень простым человеком. Когда я рассказал, что хочу заниматься выделкой шкур и взять отару по его программе, у него загорелись глаза. Хамбо лама усадил меня рядом, а это было время Сагаалгана, и, когда к нему приходили гости, шутил, показывая на меня: «Этот дурак хочет взять отару овец», – вспоминает чабан.По итогу парень остался в дацане, где учился ремеслу по выделке шкур. Совместно с лидером буддийской общины он занимался возрождением древних традиций.Рассудив, что ему одному будет трудно, молодой парень решил подтянуть в дело своего одноклассника. Практически на голом энтузиазме и с юношеским максимализмом два друга уехали в Баргузинскую долину.Со слов героя, в первое время приходилось невероятно трудно, поменяли целых четыре места. На первом была голая степь и старый заброшенный дом без света, воды и подворий.– Я был дураком, ну и сейчас такой же. Почему-то рассчитывал, что мне помогут люди, администрация, ламы. Обращался за помощью, но все без результата. Через год я остался один. Друг сказал, что это все не его стихия, и уехал, не предупредив заранее. Первые три-четыре года - сплошные испытания. Начался падеж овец из-за нехватки воды, истощения и отсутствия опыта, – вспоминает Балдано.Постепенно молодой человек начал снимать на видео, как он пасет овец, и выкладывал ролики в социальную сеть.Настоящая слава обрушилась на чабана после приезда питерских блогеров с многомиллионной аудиторией. Они сняли про Базара-Мунхэ несколько видео, которые стали очень популярными.На данный момент блогер активно ведет свои аккаунты в разных социальных сетях, где у него большое количество поддерживающих его подписчиков.– Моя аудитория - это люди, которые выросли в деревнях, и им знакомо то, чем я занимаюсь. Возможно, они испытывают ностальгию по детству. Есть виртуальные друзья из других регионов. Например, друг из социальной сети Елена, которая никак не связана с Бурятией, купила мне морозильную камеру и сушилку. Просто поддержала меня. Благодаря интернету у меня расширился круг общения, я стал увереннее, научился общаться с разными людьми. Было такое, что мои подписчики скинулись мне на коня, когда узнали, что я пасу овец пешком и в день прохожу больше 20 километров, – поделился Базар-Мунхэ Балдано.- Зимой у меня сильно заболела моя мама, и я вынужден был поехать в Улан-Удэ. Попросил присмотреть за моими овцами двоих своих друзей, а они, вместо того, чтобы ухаживать за ними, просто загуляли. Через четыре дня я приехал и обнаружил 30 мертвых ягнят, овец никто не выгуливал. И пока убирал туши животных, появилась такая тяжесть на душе и чувство безысходности. Начал размышлять о своей дальнейшей судьбе, – рассказывает о сокровенном молодой парень. – В это время я читал книгу «Жестокий век» и как будто нашел в ней себя. После начал изучать религию и ощутил в ней большую силу. Именно в знаниях о причинно-следственной связи, карме. Затем начал интересоваться философией. Просыпался утром рано, включал наушники и взахлеб слушал аудиокниги. Некоторые книги прослушал по два раза, чтобы вникнуть в суть.По утверждению Базара-Мунхэ, после интенсивного погружения в религиозную и философскую литературу он стал более спокойным и научился контролировать свои эмоции. У него запустился процесс перезагрузки, как становление новой личности. Одно Базар-Мунхэ точно понял - проблемы заключались в его восприятии реальности.- В переломный момент мне не к кому было обратиться. Но благодаря знаниям из книг я смог все пережить. Просто понял, что отдающих людей мало, все хотят получать. Но для себя решил, что буду в меньшинстве. Я хочу приносить пользу обществу, хочу отдавать больше, чем получаю. Когда размышляю о том, как могу принести пользу обществу хотя бы в пределах своего села, то у меня голова начинает работать совсем по-другому, – с энтузиазмом говорит начинающий предприниматель. – Мне вообще неинтересны мысли о том, как можно больше заработать, чтобы купить себе машину и прочие блага. Я размышляю о том, как создать бизнес таким образом, чтобы он приносил пользу окружающим, например, создать новые рабочие места, поддержать местных ремесленников. Меня интересуют социально значимые проекты, и сейчас у меня больше возможностей для воплощения своих идей.Базар-Мунхэ также поведал о том, как отнеслись родные к его решению перебраться в деревню, чтобы пасти овец.По словам состоявшегося чабана, в свое время он занимался воровством и жил идеей, что если «что-то не так лежит, то нужно все тащить к себе домой». Но теперь его жизнь кардинально поменялась. Сейчас он живет с идеей о том, как принести наибольшую пользу обществу.В будущем блогер-чабан хочет создать свой проект по социальной отаре. Также в планах есть и другие проекты, которые он будет развивать. Однако для этого ему необходима команда.- Ставку делаю на молодежь, потому что у них голова еще не забита установками. Все примеряю на себя. Ведь в свое время Хамбо лама задал мне важные вопросы, на которые я сейчас отвечаю. Так же и я хочу, чтобы молодые парни через какое-то время спросили у себя, зачем я им задавал тот или иной вопрос. Я считаю Хамбо ламу своим учителем и очень ему благодарен, что позволил мне самому, без его поддержки, пройти путь. В этом и есть его самый важный урок. Это я понял только сейчас, - подытоживает свою историю Базар-Мунхэ Балдано.Свою жизненную миссию молодой человек связывает не только с возрождением исконного животноводства как основы идентичности бурят-монгольского народа, но и в помощи молодым людям в раскрытии их потенциала и определении своей миссии.История Базара-Мунхэ показала, что если у человека есть светлая и благая идея, то успех и финансовое благополучие рано или поздно придут. Главное, в это верить, даже если другие сочтут тебя дураком.Фото: предоставлено героем публикации