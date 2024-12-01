Мистерия «Апокалипсиса»

По юности у меня произошел разговор с мануальщиком, который очень любил поучать, из-за чего делался нестерпимым. Однажды, прощаясь, костоправ ехидно спросил: «Ты знаешь, какая самая популярная книга в мире?». В голове пронеслось множество вариантов: азбука, толковый словарь, детские сказки, классическая литература, в конце-то концов. Но ответ был куда очевиднее - Библия.В одной из поездок по городу мне попался водитель такси, отличающийся от других антуражем салона. На приборной панели было много икон, но больше всего поразила его речь, источающая кристально чистое православие. Странно… Всероссийский центр изучения общественного мнения углядел в этом году тенденцию к снижению количества россиян, причисляющих себя к касте верующих - таковых оказалось всего 66%. Но этот мужчина казался чрезмерно воцерковленным.Оказалось, что он прихожанин старообрядческого кафедрального собора. Большую часть дороги мужчина рассказывал о голубоглазом седобородом священнике, который когда-то его покрестил. Мне же стало интересно, как всего один человек смог заложить в другого так много веры? Выяснить это можно было лишь у «первоисточника».- По мирскому меня зовут Ярослав, - представился батюшка. - Когда я был еще совсем маленьким, шла война. Конечно, тогда я этого не понимал, просто слушал тревожное радио. По нему то и дело передавали что-то плохое. Креститься меня матушка научила: «…вот так пальчики складывай и молись, чтобы папа вернулся…». Поэтому можно сказать, вера в Бога посеяна во мне с самого детства.Ярослав много лет отработал в училище методистов. Вел обширный список предметов, в том числе биологию.- В один из дней мы проходили интересную тему - возникновение жизни на нашей земле. Тема очень многогранная, гипотез много, выбрать что-то одно не представлялось возможным. Поэтому своим ученикам я всегда говорил, что церковь считает так, а наука - так, - посмотрев на меня, говорит батюшка, сложив ладони, словно две чаши весов. - Получалось, что я им не врал, но и конкретного не утверждал, потому что сам даже не знал. Мой профессор по политэкономии всегда говорил: «Опирайся лишь на первоисточники». Где ж их взять-то в 70-е годы…Промысл Божий или стечение обстоятельств, но, несмотря на антирелигиозное время, один из студентов подарил ему рукописный Псалтырь. Церковнославянского Ярослав тогда не знал, однако, опираясь на выученные еще в детстве молитвы, слово за словом сам его изучил.- Вера всегда была и остается неотъемлемой частью моей жизни. По работе мне довелось много где побывать, очень часто ездил в командировки. Посетил Москву, Красноярск, Ленинград… - начал перечислять батюшка города. - Там я, кстати, обошел 16 церквей, даже нашел староверческую. Служители в ней оказались очень суровы, строго соблюдали обычаи и порядки. Мне, как чужаку, они разрешили лишь тихонечко постоять, но не ходить по храму.Однако ключевой момент произошел во время очередной поездки в Москву. Там на Рогожском кладбище Ярослав увидел духовный центр старообрядчества Белокриницкого согласия.- Его я посетил уже в 90-х. Поначалу стеснялся зайти, все ходил и ходил, наворачивая круги. По итогу осмелился. Помощник митрополита протянул мне записку, там был указан адрес улан-удэнской общины, - вспоминает голубоглазый батюшка. - Приехал домой, стал искать общину. С первого раза не получилось. Благо на пути повстречалась девушка, которая любезно вызвалась меня проводить. Когда мы шли через какой-то пустырь, она, протягивая руку, сказала: «Вот здесь повернешь и выйдешь на улицу Загородная». Я окинул взглядом указанную дорогу, а когда обернулся - ее уже не было. Как растворилась…По церковному в общине читать никто не умел, поэтому появление гостя пришлось весьма кстати.- Это было уже после двухтысячных, к тому времени я только вышел на пенсию. Когда мы начали возрождать старообрядчество, мне предложили возглавить общину, - говорит Ярослав. - Дальше из меня сделали диакона, а позже священника.Но решение стать священнослужителем далось ему нелегко, как признается сам батюшка, он «никогда не носил бороды».- Ношение бороды в старообрядчестве является обязательным. Потому что Бог создал мужчину мужчиной, а женщину - женщиной. Чтобы мужчина не был женоподобен, он должен носить бороду. Но я всегда этого сильно стеснялся, - делится со мной седобородый служитель. - Существует так называемая Кормчая книга - это свод правил. В ней тоже говорится о том, что «подстригать бороду и усы строго запрещено». Можно разве что волосы, которые не должны опускаться ниже, чем плечи. Вот такова участь священников.На вопрос, почему в XVII веке произошел церковный раскол, в результате которого появились старообрядцы, батюшка пояснил, что тому послужила никоновская реформа. Она была направлена на внесение изменений в богослужебные книги и некоторые обряды. Делалось это для приведения их к единообразию с греческими.- Греки обратились к царю Алексею Михайловичу за помощью в победе над турками. Унификация церковных обрядов в соответствии с греческими канонами позволила бы нашим упрочить свое международное положение, - объяснил отче.Никону очень льстила перспектива стать вселенским патриархом, а Алексею возможность оказаться императором. По итогу, чтобы объединиться, патриарх решил изменить веру, а царь его поддержал.Реформы Никона включали в себя очень многое. Например, повсеместное исправление книг, замену икон, земных поклонов поясными, двоеперстия троеперстием и т. д.- Затем от православия откололись католики. Они стали креститься всей пятерней - именно столько ран было нанесено Иисусу Христу. Позже изменился и сам крест. Был восьмиконечным, стал четырехконечным, - проясняет Ярослав.- Сейчас Иисуса Христа изображают так, будто бы он сдается. Это неправильно, наши предки не принимали такой крест. Потому что он не сдается, а обнимает всех нас, - показывает батюшка на свой крест. - Вот видишь… восемь концов… а здесь буквы – «НИКА». Обозначает – «всегда побеждающий». Если обратить внимание на его руки, то одной он показывает на солнце, а другой - на луну. Это значит, что мы от тьмы идем к свету. Правая нога у Иисуса Христа немножечко вверх приподнята, а левая вниз смотрит. Потому что когда он воскрес, то душой сошел в ад, вывел оттуда всех праведников и сам поднялся на небеса.При этом староверы носят нательный крест без изображения Иисуса Христа. Снимать его, кстати, нельзя. Для них это то же самое, что отречься от Бога. Исключением может стать только момент, когда необходимо заменить гайтан (шнурок, на котором носят нательный крест).Ярослав отошел, а я тем временем услышала металлический скрежет сейфа. Вернулся священник с очень старинной книгой. Это оказалось «Откровение Иоанна Богослова», также известное как «Апокалипсис».- Иоанн был сослан на остров Патмос, который располагался в Эгейском море. Там ему ангел рассказал, что будет происходить с нашим миром до конца света, - продолжает наш диалог отче. - Есть даже его икона, на которой видно, как он прикусил свой палец. Знаешь, почему? Потому что осознал нечто важное.Иоанн Богослов держал в руках еще не написанную им книгу, а ангел ему сказал: «Не вразуми, а проповедуй».- Поэтому он написал ее, чтобы все знали. Вообще, эта книга весьма и весьма сложная, рассказывать о ней можно до бесконечности долго. Но я сейчас покажу кое-что другое, весьма значимое, - говорит батюшка, принявшись перелистывать главы.Священник долго искал нужную страницу. Как оказалось, изображение на ней символизирует нынешнее состояние церкви. В главе говорилось, что «придет сын человеческий, но неизвестно, обретет ли он веру, так как она очень сильно изменится».- Невероятно подходящее нашему времени описание - «…небо совьется в свиток, солнце померкнет, луна покроется кровью, а звезды падут на землю, как листья». Конечно, это надо все понимать не в прямом смысле. Суть в том, что изменятся церковь и вера. Священство у нас уже стало разное, даже по внешнему виду. Вообще сейчас идет множество отклонений, и все это говорит о чем? Об искажении истины, - печально заключает батюшка.- Церковь - это дом Божий. Мы приходим не к батюшке, а к Богу. Через священника мы только общаемся с ним, - проясняет отче. - Сейчас мы далеко уходим от православия. Церкви-то открываем, но приходят туда лишь старики. Я много раз спрашивал прихожан, почему не идут их дети и внуки. Ведь в Писании сказано: «шесть дней работе посвяти, седьмой - Богу». Но четкого ответа так и не получил. Возможно, дети теперь непокорны.Непокорность, как противостояние «отцов и детей», дело вечное. Когда Бог создал своих первых ангелов, он сделал их равными по силе себе. Но те не послушались и стали делать все вопреки. Тогда Бог прогнал их из Рая и отправил в Тартар.- Там они находятся по сей день и всегда ходят за нами. За мирянином - по одному, а за батюшкой - всемером. Потому что священника труднее сбить с праведного пути, - констатирует Ярослав.По словам батюшки, бесы регулярно нашептывают нам неправильный путь. На этот счет он мне рассказал хорошую притчу - «Пятачок погубил». Суть в том, что когда-то был молодой юноша, который чистил наряды бояр. Однажды из чужого кармана выпали деньги. Мальчик их подобрал и вернул хозяину. Так было несколько раз, пока он не подумал, что у бояр и без того много денег, да и взял пятачок. По итогу парень стал воровать беспощадно. Его поймали, и на суде он сказал: «Не возьми я тот пятачок, который был у меня самым первым, жил бы и жил».- Весьма поучительная история. Если будет желание ознакомиться с Библией, то стоит начать с Притчей Соломоновых. Потому как каждую можно приложить к любой нынешней ситуации. Это все равно, что десять заповедей. Их нельзя воспринимать, как написано, их надо понимать иносказательно, но они во все века актуальны, - подчеркивает голубоглазый священник. - Сейчас с верой происходят разные вещи. Мы, старообрядцы, еще мало-мало держим апостольские предания, но сколько это еще продлится, сложно сказать. Однако я точно знаю одно - вера никогда не погибнет.Батюшка еще много всего рассказывал, мы просидели с ним целый день, и, если честно, разговор совсем не хотелось заканчивать.Фото: «Номер один»