Общество 29.11.2024 в 16:18

Сотрудники УАК в Улан-Удэ проверяют уборку придомовых территорий

Их убирают от снега и наледи по обращениям горожан
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудники УАК в Улан-Удэ проверяют уборку придомовых территорий

Сотрудники УАК в Улан-Удэ проверяют уборку придомовых и прилегающих территорий по обращениям горожан.

После проверки специалистов двора дома по ул. Октябрьская, 21 сотрудники управляющей компании сразу приступили к посыпке тротуаров, лестниц. По факту несвоевременной уборки прилегающей территории у торгового центра «Юбилейный» по ул. Гагарина ответственным лицом проведены мероприятия по посыпке территории.

Также сотрудники Управления административного контроля проверили территории у здания «Юбилейный-сити». Сейчас устанавливается ответственное лицо, которому будет выдано предписание об уборке прилегающей территории.

За невыполнение предписания об уборке территории от снега и наледи Управлением административного контроля в отношении ответственных лиц будет составлен протокол об административном правонарушении.

– Уважаемые представители управляющих компаний и ТСЖ, организаций, предприятий, просим следить за своей и прилегающей территориями, своевременно убирать снег и наледь для безопасности горожан, – сообщила начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Алена Азаревич.

Напоминаем, за уборку снега и подсыпку на собственных и прилегающих территориях ответственны все юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели.




По правилам благоустройства г. Улан-Удэ зимой прилегающие территории, входящие в их состав тротуары, пешеходные дорожки, выходы из подъездов многоквартирных домов, входных групп зданий подлежат очистке от снега до твердого основания и незамедлительной очистке от зимней скользкости.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ

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