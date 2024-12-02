Общество 02.12.2024 в 09:45

Больницу в Еравнинском районе оборудовали пандусом для маломобильных граждан

Главрач установил его только после вмешательства прокуратуры
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Текст: Служба информации "Номер один"
Больницу в Еравнинском районе оборудовали пандусом для маломобильных граждан

Больницу в Еравнинском районе оборудовали пандусом для маломобильных граждан только после вмешательства прокуратуры. Прокуратура проверила больницу после публикации в СМИ.

- Входная группа здания скорой медицинской помощи Еравнинской центральной районной больницы была оборудована высоким порогом, что противоречило нормативным требованиям и нарушало право маломобильных групп населения на беспрепятственное посещение медицинской организации, - сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратурой внесено представление главному врачу больницы. Вход в здание был приспособлен для перемещения маломобильных граждан.

 

Фото: Номер один


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