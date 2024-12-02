В Улан-Удэ проверяют придомовые территории

Специалисты управления административного контроля администрации Улан-Удэ проверяют уборку придомовых и прилегающих территорий. Очень много участков по городу не убраны от снега и не посыпаны песком, на некоторых - почти невозможно ходить из-за гололеда.

- Выдано 236 уведомлений о необходимости уборки от снега и посыпки песком, направлено 31 предписание за ненадлежащее состояние территории, 58 требований на уборку прилегающей территории было направлено организациям и предприятиям в ходе рейдов, - сообщили в управлении.

Напомним, после аномальной погоды на прошлой неделе на дорогах и прилегающих территориях к зданиям образовалась наледь, которую сотрудники комбината по благоустройству и управляющие компании посыпают песком.

Для проведения проверки в рамках муниципального контроля жители могут обратиться в управление, направив обращение на электронную почту: oak@ulan-ude-eg.ru.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ