В районах Бурятии открыли два креативных пространства для молодёжи
В районах Бурятии после капитального ремонта открылись два современных молодёжных центра. Это «Многофункциональный межпоселенческий дом молодёжи Селенги» (ММДМС) в г. Гусиноозерск Селенгинского района и Дом молодежи «Молодёжь Джиды» в с. Петропавловка Джидинского района.
В ММДМС проведён капитальный ремонт двухэтажного здания площадью 236 кв. м, установлены системы пожарной безопасности, видеонаблюдения и современное оборудование.
В центре «Молодёжь Джиды» также проведён капитальный ремонт: заменена кровля, выровнены стены и полы, установлены пандус, водоснабжение и канализация.
Создание молодежных центров производилось в соответствии с брендбуком Федерального агентства по делам молодежи, в каждом из них предусмотрено обустройство восьми пространств для творчества, развития и общения:
1. «Пространство принятий решений» – комфортное пространство для специалистов по работе с молодежью с возможностью поведения совещаний по видеоконференцсвязи;
2. «Пространство креатива» – место для творческой самореализации, условия для записи подкастов, видеороликов, фотосессий и др.;
3. Пространство действий – место для удаленной работы, создания проектов, обучения компьютерным навыкам;
4. Пространство просвещения – место для проведения обучений, методических семинаров, тренингов;
5. Пространство встречи – здесь могут проводится массовые лекции, тренинги, просмотры фильмов;
6. Пространство дискуссий – кабинет для переговоров, совещаний;
7. Пространство досуга – пространство для неформальных встреч, настольных игр;
8. Пространство развития - пространство для творческих мастер-классов, чтения, удаленной работы.
Благоустройство молодежных центров стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики РФ «Регион для молодых». Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и в рамках президентского национального проекта «Образование».
Фото: скриншот видео, правительство Бурятии