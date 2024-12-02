В районах Бурятии открыли два креативных пространства для молодёжи

В районах Бурятии после капитального ремонта открылись два современных молодёжных центра. Это «Многофункциональный межпоселенческий дом молодёжи Селенги» (ММДМС) в г. Гусиноозерск Селенгинского района и Дом молодежи «Молодёжь Джиды» в с. Петропавловка Джидинского района.

В ММДМС проведён капитальный ремонт двухэтажного здания площадью 236 кв. м, установлены системы пожарной безопасности, видеонаблюдения и современное оборудование.

В центре «Молодёжь Джиды» также проведён капитальный ремонт: заменена кровля, выровнены стены и полы, установлены пандус, водоснабжение и канализация.

Создание молодежных центров производилось в соответствии с брендбуком Федерального агентства по делам молодежи, в каждом из них предусмотрено обустройство восьми пространств для творчества, развития и общения:

1. «Пространство принятий решений» – комфортное пространство для специалистов по работе с молодежью с возможностью поведения совещаний по видеоконференцсвязи;

2. «Пространство креатива» – место для творческой самореализации, условия для записи подкастов, видеороликов, фотосессий и др.;

3. Пространство действий – место для удаленной работы, создания проектов, обучения компьютерным навыкам;

4. Пространство просвещения – место для проведения обучений, методических семинаров, тренингов;

5. Пространство встречи – здесь могут проводится массовые лекции, тренинги, просмотры фильмов;

6. Пространство дискуссий – кабинет для переговоров, совещаний;

7. Пространство досуга – пространство для неформальных встреч, настольных игр;

8. Пространство развития - пространство для творческих мастер-классов, чтения, удаленной работы.

Благоустройство молодежных центров стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики РФ «Регион для молодых». Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и в рамках президентского национального проекта «Образование».





Фото: скриншот видео, правительство Бурятии