Общество 02.12.2024 в 12:07

Олень попал в фотоловушку Тункинского национального парка

В парке установлены специальные камеры для наблюдения за животными
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Текст: Служба информации "Номер один"
Олень попал в фотоловушку Тункинского национального парка

Красивый олень попал в фотоловушку Тункинского национального парка. В парке установлены специальные камеры для наблюдения за животными.

- Благородный олень медленно и грациозно шагает по горной тропе, его мощная фигура выделяется на фоне величественных вершин. Каждое движение наполнено уверенностью и достоинством, - сообщается под видеороликом.

Отметим, что в Тункинском национальном парке установлены специальные камеры для наблюдения за животными, в том числе редкими видами, включенными в Красные книги России и республики Бурятия.

Фотоловушки применяют для учёта животных, для наблюдения за состоянием популяций, для выявления возможного нахождения вида на той или иной территории.

Камеры ставят в местах перехода - там, где по опросным данным, были встречи с животными или в местах обнаружения их следов.

 

Фото:loon.site

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