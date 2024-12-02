Красивый олень попал в фотоловушку Тункинского национального парка. В парке установлены специальные камеры для наблюдения за животными.

- Благородный олень медленно и грациозно шагает по горной тропе, его мощная фигура выделяется на фоне величественных вершин. Каждое движение наполнено уверенностью и достоинством, - сообщается под видеороликом.

Отметим, что в Тункинском национальном парке установлены специальные камеры для наблюдения за животными, в том числе редкими видами, включенными в Красные книги России и республики Бурятия.

Фотоловушки применяют для учёта животных, для наблюдения за состоянием популяций, для выявления возможного нахождения вида на той или иной территории.

Камеры ставят в местах перехода - там, где по опросным данным, были встречи с животными или в местах обнаружения их следов.

Фото:loon.site