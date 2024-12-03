В Бурятии у граждан Монголии нашли незадекларированные юани и кучу телефонов

«34 сотовых телефона у гражданки Монголии обнаружили в холодильной сумке среди личных вещей. Еще 4 телефона она достала из-под одежды. Как пояснила иностранка, они приобрела бывшие в употреблении телефоны фирмы «Samsung» в Улан-Баторе, в дальнейшем планировала выехать в Маньчжурию (КНР), где собиралась их продать. Незадекларированную валюту - 80 тысяч юаней - таможенники обнаружили у водителя в тряпичной сумке среди личных вещей. В долларовом эквиваленте сумма превысила 11 тысяч. При этом без письменного декларирования можно ввозить наличными не более 10 тысяч долларов США», - рассказали в Бурятской таможне.





80 тысяч юаней и 38 телефонов пытались ввезти в Россию без декларирования граждане Монголии - водитель автомобиля и его пассажирка. Телефоны и китайскую валюту обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта.Как сообщили в Бурятской таможне, при прохождении контроля иностранцы заявили инспектору, что не имеют товаров и денег, подлежащих декларированию. Но в их багаже таможенники обнаружили сокрытый от таможенного контроля товар.Как отметили в ведомстве, деньги и телефоны иностранцы сознательно скрывали от таможенного контроля, так как неоднократно выезжали в Россию и знали о нормах и правилах перемещения товаров.«Сумма, превышающая норму вывоза наличных денежных средств, изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств. Телефоны направлены на экспертизу для определения их стоимости. От этого будет зависеть размер штрафа, который в дальнейшем определит суд», - сообщили в таможне.В отношении иностранцев возбуждены административные дела: по факту недекларирования наличных денег и телефонов, а также сокрытия товаров от таможенного контроля.Фото: Бурятская таможня