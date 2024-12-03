«С чего начинается Родина»

– Перед нашей страной постоянно стоят вызовы, нас постоянно проверяют на прочность. Все время. С Наполеона еще. Наполеон, Турецкая война, Первая мировая, Вторая мировая, провокации вокруг нас, Средняя Азия, Чечня, Дагестан, сегодня. Нас постоянно проверяют на прочность. Еще император Александр сказал, нашей огромности боятся. У нас есть только два союзника – наша армия и флот. Да, сегодня еще и воздушно-космические силы. Но суть одна, мы сами себе только можем быть гарантами нашей независимости, нашей свободы, нашей стабильности, счастья наших людей, наших детей. Мы сегодня закладываем то, что будет через 10, 20 лет. И мы должны оставить нашим детям сильное государство с твердыми непоколебимыми убеждениями: вместе мы выстоим перед любыми вызовами и победим любого врага, – подчеркнул Алексей Цыденов.





– Один из ключевых инструментов реализации проекта – единый календарный план, который будет включать все праздники и памятные даты. Он станет основой для планирования педагогом и коллективами своей деятельности. Во-первых, педагог, родитель или орговик будет видеть, какие мероприятия проводятся, куда можно сводить детей, коллектив. А главное, получить подготовленные методические, наглядные видео-, фотоматериалы. Ознакомиться с имеющимися по определённой теме фильмами, произведениями искусства. В этом же календаре можно будет найти экскурсии по городу, республике. Созданный портал будет содержать календарь событий, а также «библиотеку лучших практик». На сайте будут аккумулироваться все созданные информационные, методические, наглядные материалы, – сказала Ирина Доржиева.





Модератор пленарного заседания программный директор Агентства социального проектирования Андрей Перла отметил высокую степень компетенции педагогов Бурятии в вопросе патриотического воспитания.





- Я был поражен тем, до какой степени работники образования славной Республики Бурятия блестяще мотивированы и глубоко компетентны во всех вопросах патриотического воспитания. И до какой степени они готовы самым серьезным образом обсуждать проблемы, которые они видят и в содержании, и в форме существующих форматов патриотического воспитания, - отметил Андрей Перла.

- Работу необходимо выстраивать через формирование гордости, общей истории, общих ценностей, когда мы можем сформировать единое отношение. Необходимо формировать знание собственной истории, собственного рода, объектов и предметов того, чем нужно гордиться. Ребенок должен знать про свой город, свое село, свою республику.







- Измерить результат воспитания очень сложно. Только три года назад Закон «Об образовании» вернул слово «воспитание». К сожалению, у нас много лет система образования действовала без этого фундаментального направления, которое всегда было в российском учительстве. Для того, чтобы понять уровень отношения детей к тем или иным ценностным ориентирам, мы должны оценивать не только знания, но и их отношение к этим ценностям, - добавила Татьяна Демидова.







В Улан-Удэ 2 декабря в Бурятском драматическом театре состоялся семинар по проекту бесшовного патриотического воспитания «С чего начинается Родина».– Основная задача любого государства – это воспитать себе подобных. Если государство не воспитывает себе подобных, то через 20-30 лет этого государства в том виде, в каком оно есть, существовать не будет. Воспитание себе подобных начинается с самого раннего возраста, – сказал заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов. – Бурятия в этом плане, в прямом смысле слова, впереди планеты всей. Алексей Самбуевич где-то полгода назад разговаривал на эту тему. Он говорит, давайте мы сделаем проект по бесшовному воспитанию во всех детских садах, во всех школах, во всех библиотеках, во всех музеях. Давайте мы начнем воспитывать так, как надо воспитывать. Проект, о котором мы сегодня с вами целый день будем говорить, пилотный. Мы вместе с вами учимся, мы вместе с вами находим какие-то ответы. И я считаю, что сегодня нет ничего важнее.Тема патриотизма особенно в наши дни приобрела глубокий, основополагающий смысл в воспитании юного гражданина, которому предстоит в будущем строить сильное крепкое государство, в котором бок о бок, в мире и согласии будут жить представители разных национальностей, отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Патриотизм – безусловное базовое чувство, которое дает веру, убежденность в правоте наших идей, считает губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.– Патриотизм чувствуешь сердцем. Он исторически является базовой надличностной парадигмой и безусловно является важной составляющей идентификации человека в любом обществе. Кто я? Я гражданин своей страны. Я люблю свою страну. Я разделяю ее ценности. Всё это очень важно для подрастающего поколения, потому что ребенок всегда пытается самоидентифицироваться. И пусть это будет правильный путь, потому что иначе он будет искать себя в других областях. И не факт, что это будет позитивное сообщество. Важно, чтобы человек с детства себя осознавал гражданином и патриотом, – заявил Владислав Кузнецов.Заместитель руководителя Администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева представила сам проект бесшовного патриотического воспитания «С чего начинается Родина». Она отметила, что этому предшествовала большая работа. В результате социологических исследований, ряда встреч с педагогами и представителями общественности сформированы следующие направления проекта: краеведение; формирование гордости за республику и страну; семья и семейные ценности; волонтерство и общественно-полезная деятельность; созидательный труд и Герои «мирного времени»; служение Отечеству и гордость за воинскую славу России.Проектной командой будут разработаны сценарии уроков (занятий), интеллектуальных викторин, квизов, будут подготовлены видеоролики, плакаты, подобраны произведения искусства – например, книги, фильмы, песни, стихи, картины, посвященные определенному району. Всё это послужит основой для проведения краеведческих недель, посвященных районам, добавила Ирина Доржиева.– Один из проектов, который мы планируем реализовать – это написание и выпуск энциклопедического атласа «Я и Моя Бурятия» для детей 6-10 лет на двух языках. Проект вдохновлен советским атласом «Мир и человек», который был популярен в 80-90-х годах прошлого века. Мы хотим, чтобы подобный атлас, но о Бурятии, был в каждой нашей семье. Помимо географических данных он будет включать разделы истории республики и районов, религии и другую полезную информацию. Педагогическое сообщество горячо поддержало эту идею. Первый тираж будет вручен отличившимся учащимся, детям из социально уязвимых групп, а также передан в школы, библиотеки, – заключила Ирина Доржиева.В этот же день в рамках обучающего семинара «С чего начинается Родина» прошло пленарное заседание «Патриотизм. Воспитание. Будущее». Мероприятие собрало порядка 750 участников, из них около 350 присоединились в формате ВКС.Эксперты и участники заседания обсудили проблемы, обозначенные в ходе полученных результатов работы фокус-групп среди директоров школ, преподавателей и работников образования.Результаты анализа работы фокус-групп выявили следующие проблемы: отсутствие единства программ и рекомендаций методических материалов; необходимость совместной работы с родителями; патриотическое воспитание должно стать стержнем школьного образования.Как отметил глава Бурятии, требуется работа с обществом в целом, которая будет проводиться не на уровне школы, а с родителями в рамках трудовых коллективов. Алексей Цыденов добавил, что создание единой методики – задача сложная, важно определить единые базовые ценности:Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов высоко оценил представленный проект «Киноуроки в школах России и мира», а также считает представленную методику наиболее эффективной.- Самая большая ошибка – это воспитывать родителей и детей отдельно. Важно совместное вовлечение, как элемент воспитания. Это совместное участие в субботниках, волонтерских движениях. Школа – это образование и воспитание. Есть образование, когда мы учим правила, и есть воспитание – они взаимосвязаны и идут параллельно. Любой предметник должен делать упор на успехи, на достижения и победы нашей страны, наших людей, наших сограждан, - сообщил Григорий Куранов.Руководитель аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение общественно опасного поведения подростков и молодежи Федерального института оценки качества образования Татьяна Демидова отметила важность внедрения передового педагогического опыта, а также необходимость создания общей базы для обмена.При многообразии методических материалов патриотического воспитания, необходимо сформировать единую систему требований к анализу качества, считает Туяна Дугарова, заместитель руководителя Центра воспитания и развития личности Российской академии образования.- Аналитика обязательна. В России всегда родительское просвещение стояло на первом месте, поэтому нужно активизировать родительское просвещение. В дошкольных образовательных учреждениях создавать родительские клубы, семейные клубы. Информировать родителей о возрастных особенностях детей – это обязательно, - рассказала Туяна Дугарова.В рамках обучающего семинара состоялась деловая игра «Ценности, которые объединяют». 10 группам предстоит обсудить 17 традиционных ценностей, обозначенных в указе президента, а также разработать шорт-лист (ТОП-5) продуктов (книги, фильмы и мультфильмы) к каждой ценности. Работа групп продолжится 3 декабря.Фото: пресс-служба правительства Бурятии