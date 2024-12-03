Общество 03.12.2024 в 12:39

В Бурятии завершили реконструкцию еще одного моста

На ремонт было затрачено почти 74 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершили реконструкцию еще одного моста
Фото: Бурятрегионавтодор
В Тарбагатайском районе Бурятии открыли движение по новому 25-метровому мосту через реку Воровка на 17-м км региональной дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки - Окино-Ключи. Работы выполнены за счет средств Дорожного фонда Бурятии. Стоимость объекта составила почти 74 млн рублей.

- Деревянный мост на этом участке был построен еще в 1988 году. В процессе эксплуатации деревянные конструкции пришли в неудовлетворительное состояние. Реконструкция моста была необходима, - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Подрядная организация демонтировала старый мост, устроила новые железобетонные опоры и пролетные строения, укрепила русло реки матрасами Рено, выполнила реконструкцию подходов. Также дорожники устроили тротуары с двух сторон, установили металлическое барьерное и перильное ограждения, уложили новое дорожное покрытие и нанесли разметку.

- До реконструкции мост не отвечал требованиям по безопасности. Не соответствовали нормативные нагрузки и габарит проезжей части. Мост был заужен. Сегодня мост соответствует всем нормативным требованиям, — рассказал заместитель руководителя по капитальному строительству ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.
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