В Бурятии завершили реконструкцию еще одного моста

В Тарбагатайском районе Бурятии открыли движение по новому 25-метровому мосту через реку Воровка на 17-м км региональной дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки - Окино-Ключи. Работы выполнены за счет средств Дорожного фонда Бурятии. Стоимость объекта составила почти 74 млн рублей.- Деревянный мост на этом участке был построен еще в 1988 году. В процессе эксплуатации деревянные конструкции пришли в неудовлетворительное состояние. Реконструкция моста была необходима, - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Подрядная организация демонтировала старый мост, устроила новые железобетонные опоры и пролетные строения, укрепила русло реки матрасами Рено, выполнила реконструкцию подходов. Также дорожники устроили тротуары с двух сторон, установили металлическое барьерное и перильное ограждения, уложили новое дорожное покрытие и нанесли разметку.- До реконструкции мост не отвечал требованиям по безопасности. Не соответствовали нормативные нагрузки и габарит проезжей части. Мост был заужен. Сегодня мост соответствует всем нормативным требованиям, — рассказал заместитель руководителя по капитальному строительству ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.