Общество 03.12.2024 в 14:17

В Улан-Удэ тротуары и дороги подсыпают круглосуточно

Чистку во дворах горожане должны требовать у управляющих компаний
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ тротуары и дороги подсыпают круглосуточно
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, как в городе идет борьба с гололедом. Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как непростую.

«Снег и лед на дорогах и тротуарах. Причина уже всем известна: при обильных осадках из снега и дождя температура за несколько суток скакала от -15 до +3 и обратно. В дни осадков сделали упор на уборку дорог, чтобы не парализовать движение в городе. Были сложности, заторы и гололед, но в дни циклона мы смогли обеспечить трафик на улицах. По заявкам подсыпали самые проблемные участки тротуаров», - сообщил градоначальник.


По словам мэра, сейчас основная задача городских властей — очистить тротуары от снега, льда и накатов. В нашем городе подсыпка идет только песком по экологическим требованиям.

«К сожалению, он быстро растаскивается и сдувается ветром. Поэтому скользкие участки будем подсыпать по несколько раз. Создан оперштаб. Каждое обращение жителей отрабатываем. Объезжаем территории, фиксируем сложные участки. Обычно более 100 сотрудников Комбината по благоустройству обслуживают 500 тысяч квадратных метров тротуаров — в городе около 300 улиц. Но подобные редкие экстремальные условия всегда требуют дополнительных сил, поэтому привлекаем их из других структур и ведомств», - отметил Игорь Шутенков.

Сейчас коммунальщики круглосуточно продолжают подсыпку тротуаров. За минувшие сутки диспетчерской службой Комбината было принято 90 и отработано 74 заявки.


Мэр также обратил внимание на ситуацию во дворах жилых домов.

«Это зоны ответственности управляющих компаний. Уважаемые жители Улан-Удэ, не стесняйтесь требовать от своих УК очистку придомовой территории от наледи», - обратился он к горожанам.

На данный момент предприятиям и организациям города выдано 325 уведомлений, предписаний и требований о необходимости уборки от снега и посыпки песком прилегающей территории. Мэр пообещал «достучаться до каждого из них».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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