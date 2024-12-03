Общество 03.12.2024 в 14:40

Более 6,6 тысяч жителей Бурятии переехали из аварийных домов

Площадь расселенного жилья за последние 6 лет составила более 92 тысяч кв.м.
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Текст: Иван Иванов
Более 6,6 тысяч жителей Бурятии переехали из аварийных домов
Фото: Минстрой Бурятии
С 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Бурятию из федерального бюджета направлялись средства на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В первую очередь расселялись жильцы многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

За счет государства им выплачивали денежную компенсацию за аварийное жилье, а также построили многоквартирные дома в п. Каменск, п. Селенгинск, г. Закаменск, г. Бабушкин и Улан-Удэ. В этом году введены в эксплуатацию три многоквартирных дома в г. Гусиноозерск Селенгинского района, благодаря чему расселены 208 человек. Таким образом, введено в эксплуатацию 547 квартир, что составляет 18 тыс. кв. м. нового жилья. До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома в г. Северобайкальске. В 137 квартир будет расселено 306 человек из 6 тысяч кв.м. аварийного жилья.

«Строительство сейчас идет напряженными темпами. Планируется завершить стройку двух МКД до конца этого года. Таким образом, Республикой Бурятия будут выполнены плановые показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и достижение показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», - рассказал врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.

Это стало возможным благодаря принятой в 2019 году программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019-2024 гг., утвержденной постановлением правительства Бурятия. Отметим, за эти годы в новые многоквартирные дома переехали как собственники, так и наниматели, проживавшие в аварийном жилье на условиях муниципального контракта. Таким образом, государство предоставило им в аренду квартиры в новых МКД. Переселение проходило в рамках федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».  

С 2025 года на территории Бурятии стартуют мероприятия по переселению 14,35 тыс. человек из 175,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период до 1 января 2022 г.
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аварийное жилье

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