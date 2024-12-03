Общество 03.12.2024 в 15:50

Жителей Советского района обеспечат центральным водоснабжением и водоотведением

На эти цели выделено более двух миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Советского района обеспечат центральным водоснабжением и водоотведением

Жителей Советского района обеспечат центральным водоснабжением и водоотведением. На эти цели выделено более двух миллионов рублей.

- Строительство магистральных сетей водоотведения по улице Строителей в мкрн Заречный уже началось. Провести водопровод и канализацию по улице Асеева в мкрн. Батарейка планируют в ближайшее время. В общей сложности строители проложат около 100 метров трубопроводов, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Провести водопровод и канализацию просили в своих наказах к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам Горсовета и Народного Хурала РБ жители района. Реализовать задуманное удалось благодаря муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ». На эти цели выделено более 2 млн рублей.

Получить доступ к услугам центрального водоснабжения и водоотведения жители смогут уже в следующем году, после того, как сети будут построены и переданы сначала в муниципальную казну, а затем в МУП «Водоканал».

За последние годы доступ к качественной воде получили жители юго-западной части города, мкрн Шишковка. Завершается строительство трубопроводов в левобережной части города и мкрн Верхняя Березовка.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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