В Бурятии проживает более 70 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Министерство социальной защиты населения Бурятии рассказало о мерах поддержки, оказываемых гражданам с ОВЗ.

- По состоянию на 1 декабря 2024 года господдержку получают 76 653 жителя республики с ограниченными возможностями, из них 34 282 проживают в г. Улан-Удэ. Детей с инвалидностью в республике – 6 543 ребенка, - сообщили статистику в минсоцзащиты РБ.

Вместе с тем, в стационарных учреждениях минсоцзащиты Бурятии находятся 2217 человек, в частных домах-интернатах - 207 людей с инвалидностью.

В прошлом году минсоцзащиты республики выделило 2193 квотных мест для трудоустройства инвалидов в 720 организациях. Трудоустроено туда 1884 человека с инвалидностью - это 86 % от установленных квот. В 2024 году ведомством установлено 2397 квотных мест для трудоустройства.

Кроме того, для развития творческого потенциала маломобильных людей, с 2014 года в Бурятии проводится республиканский конкурс «Родники творчества» (возрастное ограничение 6+).

Фото: Номер один