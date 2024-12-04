Экономические проблемы и стоимость жизни в Бурятии будут расти

С конца лета российский рубль потерял почти четверть стоимости. С тех пор его курс упал почти на четверть по отношению к доллару США и китайскому юаню. В итоге трехзначный курс российской валюты становится новой реальностью, с которой нам предстоит жить.В Бурятии экономисты полагают, что жителям республики стоит привыкнуть к растущим ценам на импортные товары, однако до нового года принципиально ничего нового не произойдет. Импортеры начнут поднимать цены лишь в январе 2025 года. Тем не менее некоторые опасения у экономистов вызывает предстоящий рост цен на предновогодний набор продуктов.- Сильное ослабление российской валюты было ожидаемым, и, конечно же, это приведет к росту инфляции в республике, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Связано с тем, что импорт станет дороже. - Падение рубля спровоцировали новые санкции против российских банков, это приводит к перебоям в расчетах по внешней торговле, особенно за нефть и газ.По его словам, немало крупных российских банков, прежде всего «Газпромбанк», попали под санкции США и теперь не могут проводить банковские операции в долларах. А ведь именно за доллары компании продают за рубежом сырье.- Для бюджета России и бюджета Бурятии, который получает значительные трансферты из Москвы, сегодняшний обменный курс очень благоприятен. Поскольку он позволяет экспортерам получать больше рублей, а правительству, в свою очередь, получать больше доходов от налогов и экспорта, сокращать дефициты, - продолжает Анатолий Масловский. – На массированную печать необеспеченных рублей власти не пошли, предпочитая отпустить курс российской валюты. Ведь сегодня валютные курсы вряд ли можно назвать рыночными, поскольку их фактически формируют монетарные власти, - поясняет сложившуюся ситуацию эксперт.Экономист Анатолий Думнов полагает, что экономические проблемы будут нарастать, а стоимость жизни в Бурятии - расти.- Я думаю, в начале декабря импортеры не будут повышать цены в связи с обесцениванием рубля. Перед новым годом продавцы, скорее всего, постараются избавиться от излишков товаров для закупки нового и даже начнут проводить различные предновогодние акции. Не исключаю и некоторого снижения цен. Также они продолжат наблюдать за тем, что предпримет российское правительство, чтобы стабилизировать курс. А вот в январе 2025 года стоимость импортных товаров будет пересчитана и цены начнут расти.При этом экономист отметил, что в этом случае речь идет о ряде промышленных товаров, за исключением импортируемых японских автомобилей (где цены увеличиваются мгновенно за счет государственной пошлины, исчисляемой в евро). Что касается продовольствия, то здесь «рынок Бурятии испытает сильный подъем цен в декабре, если только контролирующие органы не попытаются это остановить».Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на днях рекомендовала регионам заключать соглашения с производителями и торговыми сетями для стабилизации цен на продукты питания, включая сливочное масло и овощи борщевого набора. ФАС продолжит контролировать цены и будет рекомендовать использование данного инструмента другими регионами. Это стало результатом совещания в правительстве, посвященного острой ситуации на продовольственном рынке, сообщает ТАСС.В том, что поставщики и сети смогут стабилизировать стоимость части продовольственного ассортимента, можно судить по тем товарам, которые в Бурятии ранее подпадали под регулирование. Речь идет о пресловутой гречке. Так, несколько лет назад цена за килограмм гречки выросла до 120 рублей. После правительственных совещаний и указаний снизить ее стоимость по всей цепочке продаж цены упали. И сегодня пакет гречки в среднем продается от 39 до 95 рублей. Правда производители снизили вес пакета – от стандартной для круп фасовки в 1 кг они перешли на 800 грамм. Но цены за несколько лет растущей инфляции на гречку формально не только не выросли, а даже упали. По другой «стратегической» крупе – рису - ситуация посложнее. В отличие от гречки, которая в основном выращивается в РФ, рис в большинстве завозится из Индии, Вьетнама и Таиланда.Поэтому правительство РФ запретило рисоводам из Краснодарского края (где производится треть всего съедаемого страной риса) вывозить его за рубеж. Чиновники надеются, что дорожающий в долларах импортный рис заменят отечественным и цены стабилизируются. Однако пока рис дорожает. С весны этого года в Бурятии цена импортного риса выросла со 140 рублей до 190 - 200 за один килограмм.Также правительство РФ освободило от ввозных пошлин импорт в РФ картофеля, моркови и яблок.Быстрее всего подорожали праворульные автомобили, которые жители Бурятии по-прежнему массово ввозят из Японии.«Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 109 рублей. Одним из первых на падение рубля во Владивостоке отреагировал автомобильный рынок. Итоговая стоимость привозного автомобиля складывается из его цены в иенах на японском аукционе, фрахта, который оплачивается в долларах, и таможенной пошлины, рассчитываемой по курсу евро. Сейчас 100 иен стоят 72 рубля, доллар - 109 рублей и евро – 116, - сообщает портал newsvl.ru. - Покупателям приходится корректировать бюджеты и ставки на японских аукционах примерно на 10%. Например, месяц назад литровую Toyota Yaris в хорошем состоянии проходного года можно было купить за 1,3 млн рублей, сегодня – уже за 1,4 млн. Две недели назад 1,5-литровая Toyota Yaris Cross стоила бы 1,9 млн рублей, сейчас она обойдется в 2,15 млн рублей. Разница в цене заметнее на более дорогих машинах и с бо́льшим объемом двигателя – от него зависит размер пошлины».Эксперты полагают, что курс доллара в ближайшие дни несколько снизится – у регулятора еще есть возможности приподнять рубль до конца года. Поэтому покупка долларов на пике стоимости – худшая идея.- Однако хорошего сценария движения рубля нет, поскольку российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и критически зависит от продаж энергоносителей, поэтому в 2025 году рубль будет и дальше ослабляться, - уверен Анатолий Масловский.Поскольку большая часть товаров, покупаемых жителями Бурятии, поступает по импорту, то есть смысл при запланированных покупках бытовой или компьютерной техники сделать это прямо сейчас. При этом эксперты предупреждают – не в долг, а только при наличии свободных средств.Вложение в недвижимость с использованием средств ипотеки эксперты также подвергают сомнению при сегодняшних астрономически высоких ставках кредитования. Вкладываться в недвижимость сегодня есть смысл лишь на собственные средства (и то под вопросом, поскольку цены на «вторичку» на западе страны падают с осени этого года) или в рамках льготной ипотеки на новостройки.В долгосрочной перспективе у людей остается немного более-менее надежных активов. Это американский доллар, который, по мнению подавляющего большинства мировых экономистов, с избранием в США Дональда Трампа будет усиливаться по отношению к другим валютам, прежде всего к китайскому юаню. Также защитным активом от падения рубля выступает и металлическое золото. Этот инструмент стоит рассматривать для хранения денег в долгосрочной перспективе. За десять лет рублевая цена реализуемых в России золотых монет и слитков выросла примерно в 3,5 раза.В конечном итоге ситуация с курсом доллара и ценами на импорт будет зависеть в основном от того, удастся или нет в 2025 году закончить вооруженный конфликт между Россией и Украиной при посредничестве нового американского президента Дональда Трампа, полагает большинство опрошенных «Номер один» экономистов. Если Украина согласится на территориальные уступки и невступление в НАТО в обмен на мир, с России могут снять большую часть экономических санкций, которые крайне неблагоприятно сказываются на экспортно-импортных операциях страны и осложняют формирование бездефицитных бюджетов.Как только начнут снимать санкции, рубль сразу пойдет на укрепление, что благоприятно отразится на стоимости импортируемых в Россию товаров. Поэтому на 2025 год многие возлагают большие надежды.