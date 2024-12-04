Общество 04.12.2024 в 06:00
Экономические проблемы и стоимость жизни в Бурятии будут расти
Эксперты полны пессимизма и ожидают новый виток цен с января будущего года
Текст: Дмитрий Родионов
С конца лета российский рубль потерял почти четверть стоимости. С тех пор его курс упал почти на четверть по отношению к доллару США и китайскому юаню. В итоге трехзначный курс российской валюты становится новой реальностью, с которой нам предстоит жить.
Продукты станут еще дороже
В Бурятии экономисты полагают, что жителям республики стоит привыкнуть к растущим ценам на импортные товары, однако до нового года принципиально ничего нового не произойдет. Импортеры начнут поднимать цены лишь в январе 2025 года. Тем не менее некоторые опасения у экономистов вызывает предстоящий рост цен на предновогодний набор продуктов.
- Сильное ослабление российской валюты было ожидаемым, и, конечно же, это приведет к росту инфляции в республике, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Связано с тем, что импорт станет дороже. - Падение рубля спровоцировали новые санкции против российских банков, это приводит к перебоям в расчетах по внешней торговле, особенно за нефть и газ.
По его словам, немало крупных российских банков, прежде всего «Газпромбанк», попали под санкции США и теперь не могут проводить банковские операции в долларах. А ведь именно за доллары компании продают за рубежом сырье.
- Для бюджета России и бюджета Бурятии, который получает значительные трансферты из Москвы, сегодняшний обменный курс очень благоприятен. Поскольку он позволяет экспортерам получать больше рублей, а правительству, в свою очередь, получать больше доходов от налогов и экспорта, сокращать дефициты, - продолжает Анатолий Масловский. – На массированную печать необеспеченных рублей власти не пошли, предпочитая отпустить курс российской валюты. Ведь сегодня валютные курсы вряд ли можно назвать рыночными, поскольку их фактически формируют монетарные власти, - поясняет сложившуюся ситуацию эксперт.
Экономист Анатолий Думнов полагает, что экономические проблемы будут нарастать, а стоимость жизни в Бурятии - расти.
- Я думаю, в начале декабря импортеры не будут повышать цены в связи с обесцениванием рубля. Перед новым годом продавцы, скорее всего, постараются избавиться от излишков товаров для закупки нового и даже начнут проводить различные предновогодние акции. Не исключаю и некоторого снижения цен. Также они продолжат наблюдать за тем, что предпримет российское правительство, чтобы стабилизировать курс. А вот в январе 2025 года стоимость импортных товаров будет пересчитана и цены начнут расти.
При этом экономист отметил, что в этом случае речь идет о ряде промышленных товаров, за исключением импортируемых японских автомобилей (где цены увеличиваются мгновенно за счет государственной пошлины, исчисляемой в евро). Что касается продовольствия, то здесь «рынок Бурятии испытает сильный подъем цен в декабре, если только контролирующие органы не попытаются это остановить».
Цены удержат?
Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на днях рекомендовала регионам заключать соглашения с производителями и торговыми сетями для стабилизации цен на продукты питания, включая сливочное масло и овощи борщевого набора. ФАС продолжит контролировать цены и будет рекомендовать использование данного инструмента другими регионами. Это стало результатом совещания в правительстве, посвященного острой ситуации на продовольственном рынке, сообщает ТАСС.
В том, что поставщики и сети смогут стабилизировать стоимость части продовольственного ассортимента, можно судить по тем товарам, которые в Бурятии ранее подпадали под регулирование. Речь идет о пресловутой гречке. Так, несколько лет назад цена за килограмм гречки выросла до 120 рублей. После правительственных совещаний и указаний снизить ее стоимость по всей цепочке продаж цены упали. И сегодня пакет гречки в среднем продается от 39 до 95 рублей. Правда производители снизили вес пакета – от стандартной для круп фасовки в 1 кг они перешли на 800 грамм. Но цены за несколько лет растущей инфляции на гречку формально не только не выросли, а даже упали. По другой «стратегической» крупе – рису - ситуация посложнее. В отличие от гречки, которая в основном выращивается в РФ, рис в большинстве завозится из Индии, Вьетнама и Таиланда.
Поэтому правительство РФ запретило рисоводам из Краснодарского края (где производится треть всего съедаемого страной риса) вывозить его за рубеж. Чиновники надеются, что дорожающий в долларах импортный рис заменят отечественным и цены стабилизируются. Однако пока рис дорожает. С весны этого года в Бурятии цена импортного риса выросла со 140 рублей до 190 - 200 за один килограмм.
Также правительство РФ освободило от ввозных пошлин импорт в РФ картофеля, моркови и яблок.
Правый руль уже подорожал
Быстрее всего подорожали праворульные автомобили, которые жители Бурятии по-прежнему массово ввозят из Японии.
«Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 109 рублей. Одним из первых на падение рубля во Владивостоке отреагировал автомобильный рынок. Итоговая стоимость привозного автомобиля складывается из его цены в иенах на японском аукционе, фрахта, который оплачивается в долларах, и таможенной пошлины, рассчитываемой по курсу евро. Сейчас 100 иен стоят 72 рубля, доллар - 109 рублей и евро – 116, - сообщает портал newsvl.ru. - Покупателям приходится корректировать бюджеты и ставки на японских аукционах примерно на 10%. Например, месяц назад литровую Toyota Yaris в хорошем состоянии проходного года можно было купить за 1,3 млн рублей, сегодня – уже за 1,4 млн. Две недели назад 1,5-литровая Toyota Yaris Cross стоила бы 1,9 млн рублей, сейчас она обойдется в 2,15 млн рублей. Разница в цене заметнее на более дорогих машинах и с бо́льшим объемом двигателя – от него зависит размер пошлины».
Как спасти деньги
Эксперты полагают, что курс доллара в ближайшие дни несколько снизится – у регулятора еще есть возможности приподнять рубль до конца года. Поэтому покупка долларов на пике стоимости – худшая идея.
- Однако хорошего сценария движения рубля нет, поскольку российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и критически зависит от продаж энергоносителей, поэтому в 2025 году рубль будет и дальше ослабляться, - уверен Анатолий Масловский.
Поскольку большая часть товаров, покупаемых жителями Бурятии, поступает по импорту, то есть смысл при запланированных покупках бытовой или компьютерной техники сделать это прямо сейчас. При этом эксперты предупреждают – не в долг, а только при наличии свободных средств.
Вложение в недвижимость с использованием средств ипотеки эксперты также подвергают сомнению при сегодняшних астрономически высоких ставках кредитования. Вкладываться в недвижимость сегодня есть смысл лишь на собственные средства (и то под вопросом, поскольку цены на «вторичку» на западе страны падают с осени этого года) или в рамках льготной ипотеки на новостройки.
В долгосрочной перспективе у людей остается немного более-менее надежных активов. Это американский доллар, который, по мнению подавляющего большинства мировых экономистов, с избранием в США Дональда Трампа будет усиливаться по отношению к другим валютам, прежде всего к китайскому юаню. Также защитным активом от падения рубля выступает и металлическое золото. Этот инструмент стоит рассматривать для хранения денег в долгосрочной перспективе. За десять лет рублевая цена реализуемых в России золотых монет и слитков выросла примерно в 3,5 раза.
В конечном итоге ситуация с курсом доллара и ценами на импорт будет зависеть в основном от того, удастся или нет в 2025 году закончить вооруженный конфликт между Россией и Украиной при посредничестве нового американского президента Дональда Трампа, полагает большинство опрошенных «Номер один» экономистов. Если Украина согласится на территориальные уступки и невступление в НАТО в обмен на мир, с России могут снять большую часть экономических санкций, которые крайне неблагоприятно сказываются на экспортно-импортных операциях страны и осложняют формирование бездефицитных бюджетов.
Как только начнут снимать санкции, рубль сразу пойдет на укрепление, что благоприятно отразится на стоимости импортируемых в Россию товаров. Поэтому на 2025 год многие возлагают большие надежды.
Продукты станут еще дороже
В Бурятии экономисты полагают, что жителям республики стоит привыкнуть к растущим ценам на импортные товары, однако до нового года принципиально ничего нового не произойдет. Импортеры начнут поднимать цены лишь в январе 2025 года. Тем не менее некоторые опасения у экономистов вызывает предстоящий рост цен на предновогодний набор продуктов.
- Сильное ослабление российской валюты было ожидаемым, и, конечно же, это приведет к росту инфляции в республике, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Связано с тем, что импорт станет дороже. - Падение рубля спровоцировали новые санкции против российских банков, это приводит к перебоям в расчетах по внешней торговле, особенно за нефть и газ.
По его словам, немало крупных российских банков, прежде всего «Газпромбанк», попали под санкции США и теперь не могут проводить банковские операции в долларах. А ведь именно за доллары компании продают за рубежом сырье.
- Для бюджета России и бюджета Бурятии, который получает значительные трансферты из Москвы, сегодняшний обменный курс очень благоприятен. Поскольку он позволяет экспортерам получать больше рублей, а правительству, в свою очередь, получать больше доходов от налогов и экспорта, сокращать дефициты, - продолжает Анатолий Масловский. – На массированную печать необеспеченных рублей власти не пошли, предпочитая отпустить курс российской валюты. Ведь сегодня валютные курсы вряд ли можно назвать рыночными, поскольку их фактически формируют монетарные власти, - поясняет сложившуюся ситуацию эксперт.
Экономист Анатолий Думнов полагает, что экономические проблемы будут нарастать, а стоимость жизни в Бурятии - расти.
- Я думаю, в начале декабря импортеры не будут повышать цены в связи с обесцениванием рубля. Перед новым годом продавцы, скорее всего, постараются избавиться от излишков товаров для закупки нового и даже начнут проводить различные предновогодние акции. Не исключаю и некоторого снижения цен. Также они продолжат наблюдать за тем, что предпримет российское правительство, чтобы стабилизировать курс. А вот в январе 2025 года стоимость импортных товаров будет пересчитана и цены начнут расти.
При этом экономист отметил, что в этом случае речь идет о ряде промышленных товаров, за исключением импортируемых японских автомобилей (где цены увеличиваются мгновенно за счет государственной пошлины, исчисляемой в евро). Что касается продовольствия, то здесь «рынок Бурятии испытает сильный подъем цен в декабре, если только контролирующие органы не попытаются это остановить».
Цены удержат?
Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на днях рекомендовала регионам заключать соглашения с производителями и торговыми сетями для стабилизации цен на продукты питания, включая сливочное масло и овощи борщевого набора. ФАС продолжит контролировать цены и будет рекомендовать использование данного инструмента другими регионами. Это стало результатом совещания в правительстве, посвященного острой ситуации на продовольственном рынке, сообщает ТАСС.
В том, что поставщики и сети смогут стабилизировать стоимость части продовольственного ассортимента, можно судить по тем товарам, которые в Бурятии ранее подпадали под регулирование. Речь идет о пресловутой гречке. Так, несколько лет назад цена за килограмм гречки выросла до 120 рублей. После правительственных совещаний и указаний снизить ее стоимость по всей цепочке продаж цены упали. И сегодня пакет гречки в среднем продается от 39 до 95 рублей. Правда производители снизили вес пакета – от стандартной для круп фасовки в 1 кг они перешли на 800 грамм. Но цены за несколько лет растущей инфляции на гречку формально не только не выросли, а даже упали. По другой «стратегической» крупе – рису - ситуация посложнее. В отличие от гречки, которая в основном выращивается в РФ, рис в большинстве завозится из Индии, Вьетнама и Таиланда.
Поэтому правительство РФ запретило рисоводам из Краснодарского края (где производится треть всего съедаемого страной риса) вывозить его за рубеж. Чиновники надеются, что дорожающий в долларах импортный рис заменят отечественным и цены стабилизируются. Однако пока рис дорожает. С весны этого года в Бурятии цена импортного риса выросла со 140 рублей до 190 - 200 за один килограмм.
Также правительство РФ освободило от ввозных пошлин импорт в РФ картофеля, моркови и яблок.
Правый руль уже подорожал
Быстрее всего подорожали праворульные автомобили, которые жители Бурятии по-прежнему массово ввозят из Японии.
«Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 109 рублей. Одним из первых на падение рубля во Владивостоке отреагировал автомобильный рынок. Итоговая стоимость привозного автомобиля складывается из его цены в иенах на японском аукционе, фрахта, который оплачивается в долларах, и таможенной пошлины, рассчитываемой по курсу евро. Сейчас 100 иен стоят 72 рубля, доллар - 109 рублей и евро – 116, - сообщает портал newsvl.ru. - Покупателям приходится корректировать бюджеты и ставки на японских аукционах примерно на 10%. Например, месяц назад литровую Toyota Yaris в хорошем состоянии проходного года можно было купить за 1,3 млн рублей, сегодня – уже за 1,4 млн. Две недели назад 1,5-литровая Toyota Yaris Cross стоила бы 1,9 млн рублей, сейчас она обойдется в 2,15 млн рублей. Разница в цене заметнее на более дорогих машинах и с бо́льшим объемом двигателя – от него зависит размер пошлины».
Как спасти деньги
Эксперты полагают, что курс доллара в ближайшие дни несколько снизится – у регулятора еще есть возможности приподнять рубль до конца года. Поэтому покупка долларов на пике стоимости – худшая идея.
- Однако хорошего сценария движения рубля нет, поскольку российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и критически зависит от продаж энергоносителей, поэтому в 2025 году рубль будет и дальше ослабляться, - уверен Анатолий Масловский.
Поскольку большая часть товаров, покупаемых жителями Бурятии, поступает по импорту, то есть смысл при запланированных покупках бытовой или компьютерной техники сделать это прямо сейчас. При этом эксперты предупреждают – не в долг, а только при наличии свободных средств.
Вложение в недвижимость с использованием средств ипотеки эксперты также подвергают сомнению при сегодняшних астрономически высоких ставках кредитования. Вкладываться в недвижимость сегодня есть смысл лишь на собственные средства (и то под вопросом, поскольку цены на «вторичку» на западе страны падают с осени этого года) или в рамках льготной ипотеки на новостройки.
В долгосрочной перспективе у людей остается немного более-менее надежных активов. Это американский доллар, который, по мнению подавляющего большинства мировых экономистов, с избранием в США Дональда Трампа будет усиливаться по отношению к другим валютам, прежде всего к китайскому юаню. Также защитным активом от падения рубля выступает и металлическое золото. Этот инструмент стоит рассматривать для хранения денег в долгосрочной перспективе. За десять лет рублевая цена реализуемых в России золотых монет и слитков выросла примерно в 3,5 раза.
В конечном итоге ситуация с курсом доллара и ценами на импорт будет зависеть в основном от того, удастся или нет в 2025 году закончить вооруженный конфликт между Россией и Украиной при посредничестве нового американского президента Дональда Трампа, полагает большинство опрошенных «Номер один» экономистов. Если Украина согласится на территориальные уступки и невступление в НАТО в обмен на мир, с России могут снять большую часть экономических санкций, которые крайне неблагоприятно сказываются на экспортно-импортных операциях страны и осложняют формирование бездефицитных бюджетов.
Как только начнут снимать санкции, рубль сразу пойдет на укрепление, что благоприятно отразится на стоимости импортируемых в Россию товаров. Поэтому на 2025 год многие возлагают большие надежды.
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