Общество 03.12.2024 в 17:29

Первый корпус Инфекционной больницы в Улан-Удэ обойдется в 4 миллиарда рублей

Там разместится 150 больничных коек
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Текст: Служба информации "Номер один"
Первый корпус Инфекционной больницы в Улан-Удэ обойдется в 4 миллиарда рублей

Строительство первого корпуса Инфекционной больницы на 150 коек в Улан-Удэ обойдется в 4 миллиарда рублей. Проект больницы разработали с помощью технологий информационного моделирования. Инициативу о возведении нового здания ранее поддержал Президент России Владимир Путин.


Напомним, недавно проект Инфекционной больницы получил положительное заключение госэкспертизы.

- Модель инфекционной больницы, разработанная при помощи технологий информационного моделирования позволяет контролировать объект на протяжении всего жизненного цикла. То есть, даже когда объект будет построен и передан эксплуатирующей организации, информационная модель поможет выявить скрытые инженерные коммуникации при необходимости ремонта здания, или перепланировке помещений, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Здание Республиканской инфекционной клинической больницы будет состоять из нескольких корпусов: стационара для детей на 150 коек и административно-хозяйственного блока, соединённого переходами.

По проекту в стационаре предусмотрены одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми. Административно-хозяйственный корпус будет представлять собой четырёхэтажное здание с подвалом, которое примыкает к стационарному корпусу через переходы на всех этажах, включая подвал. В здании разместятся пищеблок больницы, административно-бытовые помещения для персонала и инженерно-технические службы.

Строительство корпуса на 150 коек — это только первый этап. Затем планируется снести все здание старой инфекционной больницы и на его месте построить ещё один корпус на 100 мест.

Согласно проекту стоимость строительства первого корпуса составит порядка 4 миллиардов рублей.

 

Фото: управление капитального строительства РБ

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