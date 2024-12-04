Общество 04.12.2024 в 09:00

Звезданутые

В Госдуме решили, что не только отели достойны получать «звездность»
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Текст: Номер один
Звезданутые

Пора и гостевым домам присоединяться. Правда те, кто бывал в гостевых домах Бурятии, особенно бюджетных, скорее всего, с недоумением отнесутся к такой идее. 

Теперь все средства размещения туристов будут квалифицировать. Это значит, что не только гостиницы, но и глэмпинги смогут получать «звезды». Плюс будут квалифицировать горнолыжные трассы и пляжи, сообщили радостную весть в Госдуме.

Но думается нам, в нашей республике «звездных» гостевых домов будет немного. Учитывая уровень сервиса и условия для туристов в Бурятии, будь то Байкал или Аршан, нужно придумать какую-то иную классификацию.

Например, вместо «звезд» выдавать «метеориты» (поменьше и поскромнее). Написано на стене домика «Три метеорита», и сразу понимаешь: туалет на улице, но внутри сиденье с ободком от унитаза. Или смотришь – «Три метеорита», значит раковина есть и, возможно, ночью даже не замерзнешь.

А если «Пять метеоритов», то и туалет внутри (на этаже), и обогреватель дадут. А может, даже дед с тобой в картишки перекинется.

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