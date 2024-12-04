Звезданутые

Пора и гостевым домам присоединяться. Правда те, кто бывал в гостевых домах Бурятии, особенно бюджетных, скорее всего, с недоумением отнесутся к такой идее.

Теперь все средства размещения туристов будут квалифицировать. Это значит, что не только гостиницы, но и глэмпинги смогут получать «звезды». Плюс будут квалифицировать горнолыжные трассы и пляжи, сообщили радостную весть в Госдуме.

Но думается нам, в нашей республике «звездных» гостевых домов будет немного. Учитывая уровень сервиса и условия для туристов в Бурятии, будь то Байкал или Аршан, нужно придумать какую-то иную классификацию.

Например, вместо «звезд» выдавать «метеориты» (поменьше и поскромнее). Написано на стене домика «Три метеорита», и сразу понимаешь: туалет на улице, но внутри сиденье с ободком от унитаза. Или смотришь – «Три метеорита», значит раковина есть и, возможно, ночью даже не замерзнешь.

А если «Пять метеоритов», то и туалет внутри (на этаже), и обогреватель дадут. А может, даже дед с тобой в картишки перекинется.