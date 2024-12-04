В Улан-Удэ всю ночь подсыпали остановки и пешеходные переходы. Гололед по-прежнему сохраняется на улицах города.

Накануне в городе прошел оперштаб по подсыпке песком, на котором первый заммэра Сергей Гашев сказал, что «такая массовая подсыпка нужна нам до первого снегопада. Выпадет снег и вместе с песком смешается и такого гололеда не будет».









- Сотрудники городских МУПов «Городские маршруты» и «Управление трамвая» предприятий всю ночь подсыпали остановочные карманы, пешеходные переходы во всех районах города, а также на подходах к ним, и на основных городских магистралях, - сообщили в администрации города.

Коммунальные службы комбината по благоустройству тоже всю ночь подсыпали тротуары спецтехникой. Так они помогли своим уборщикам территорий.

Фото: мэрия Улан-Удэ