Общество 04.12.2024 в 09:45

В Улан-Удэ всю ночь подсыпали остановки и пешеходные переходы

Гололед по-прежнему сохраняется на улицах города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ всю ночь подсыпали остановки и пешеходные переходы

В Улан-Удэ всю ночь подсыпали остановки и пешеходные переходы. Гололед по-прежнему сохраняется на улицах города.

Накануне в городе прошел оперштаб по подсыпке песком, на котором первый заммэра Сергей Гашев сказал, что «такая массовая подсыпка нужна нам до первого снегопада. Выпадет снег и вместе с песком смешается и такого гололеда не будет».



- Сотрудники городских МУПов «Городские маршруты» и «Управление трамвая» предприятий всю ночь подсыпали остановочные карманы, пешеходные переходы во всех районах города, а также на подходах к ним, и на основных городских магистралях, - сообщили в администрации города.

Коммунальные службы комбината по благоустройству тоже всю ночь подсыпали тротуары спецтехникой. Так они помогли своим уборщикам территорий.

 

Фото: мэрия Улан-Удэ

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