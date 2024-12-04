Общество 04.12.2024 в 10:27

В Бурятии помогли ветеранам Заиграевского района

На средства благотворительной акции были закуплены медикаменты, средства реабилитации и индивидуального ухода
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии помогли ветеранам Заиграевского района

Благотворительный фонд «Память поколений» продолжает помогать ветеранам, труженикам тыла, участникам боевых действий Бурятии. На средства акции «Красная гвоздика» (0+) оказывается курсовая медикаментозная поддержка, нуждающиеся обеспечиваются прочими средствами реабилитации и индивидуального ухода, инвалидными колясками и креслами и многим другим.

Так, в Заиграевском районе необходимую помощь получили 16 человек. В этом году доставлены и настроены слуховые аппараты семи ветеранам. Медицинские изделия европейского качества предоставил Центр хорошего слуха «Радуга звуков».

- В голове не шумит, четко и отлично всё слышу, - говорит, улыбаясь, участник трудового фронта Любовь Терентьевна Торгашина, проживающая в п. Онохой.

Трем ветеранам доставлены противопролежневые матрацы и прочие средства реабилитации.

- Я даже и не надеялся, что мне преподнесут такой подарок, - комментирует Иван Кузьмич Потемкин, житель с. Татарский Ключ.  

- Спасибо за заботу таким организациям и фондам. Низкий вам поклон! - говорит Евдокия Леонтьевна Архипова, проживающая в с. Эрхирик, получив кресло коляску и прочие средства реабилитации.

Благодарит Орлова Елена Андреевна за доставленное инвалидное кресло коляску и за средства личной гигиены.  

- Примите самые теплые и сердечные слова благодарности за Вашу отзывчивость и внимание. Спасибо, что делаете доброе дело, - благодарит Бибенур Хасановна Манапова, жительница с. Заиграево за слуховой аппарат, медицинскую кровать и другие средства реабилитации.

На протяжении ряда лет сотрудники ведомства и учреждений социальной отрасли Бурятии являются активными участниками акции «Красная гвоздика» (0+), которая проходит с 2016 года.

- Этот год не стал исключением, мы также поддержали эту инициативу. Вырученные деньги будут направлены на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и лекарств ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Так, в 2021 году современное медицинское оборудование на сумму 8 млн рублей было передано Республиканскому клиническому госпиталю для ветеранов войн. В 2022 году все средства от продажи и распространения значков направили на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам боевых действий. В 2023 году по результатам акции 30 ветеранов из Бурятии получили помощь на сумму 6,7 млн рублей.

 

Фото: предоставлено минсоцзащиты РБ

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