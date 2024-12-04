Общество 04.12.2024 в 10:48
Жителям Улан-Удэ объяснили, как выявить обман на мясной ярмарке
Недобросовестные продавцы могут выдавать конину за говядину
Текст: Андрей Константинов
В преддверии мясной ярмарки, которая пройдет в Улан-Удэ 7-8 декабря, в Управлении ветеринарии Бурятии дали горожанам полезные советы. Они помогут выявить недобросовестных продавцов, которые реализуют один вид мяса под видом другого. В частности, продают конину под видом говядины.
В ведомстве отметили, что 100% способа отличить говядину от конины нет. Особенно если мясо заморожено без жира и костей. Тем не менее, у этих видов мяса есть ряд отличий.
Так, жир у говядины белый, у конины — жёлтый. Говяжий жир не тает при температуре тела, конский — легко тает.
Волокна у конины короткие и собраны в пучок, поверхность грубозернистая. У говядины структура тонковолокнистая, с мраморностью или жировыми прослойками.
Говядина имеет тёмно-красный цвет, конина может быть от светло-коричневой до тёмно-красной.
У рёберного отруба говядины рёбра плоские, а у конины — полукруглые.
Напомним, ярмарка пройдет на четырех площадках: Центральном рынке, ТЦ «Кэпитал-молл», рынках «Крестьянский» и «Новый Стимул». Кроме мяса покупателям также предложат дикоросы, продукцию пчеловодства, рыбу и т. д.
В ведомстве отметили, что 100% способа отличить говядину от конины нет. Особенно если мясо заморожено без жира и костей. Тем не менее, у этих видов мяса есть ряд отличий.
Так, жир у говядины белый, у конины — жёлтый. Говяжий жир не тает при температуре тела, конский — легко тает.
Волокна у конины короткие и собраны в пучок, поверхность грубозернистая. У говядины структура тонковолокнистая, с мраморностью или жировыми прослойками.
Говядина имеет тёмно-красный цвет, конина может быть от светло-коричневой до тёмно-красной.
У рёберного отруба говядины рёбра плоские, а у конины — полукруглые.
Напомним, ярмарка пройдет на четырех площадках: Центральном рынке, ТЦ «Кэпитал-молл», рынках «Крестьянский» и «Новый Стимул». Кроме мяса покупателям также предложат дикоросы, продукцию пчеловодства, рыбу и т. д.