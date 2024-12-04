Общество 04.12.2024 в 11:49

Социальный фонд Бурятии предостерегает граждан от мошенников

Ни под каким предлогом нельзя сообщать коды из СМС и персональные данные
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Текст: Служба информации "Номер один"
Социальный фонд Бурятии предостерегает граждан от мошенников

Социальный фонд Бурятии предостерегает граждан от мошенников. Злоумышленники звонят пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда и могут попросить предоставить им персональные данные якобы для оформления перерасчета пенсии или предоставления любой другой услуги.

- Отделение СФР по Республике Бурятия обращается к гражданам с убедительной просьбой: будьте бдительны! Если звонок поступил с неизвестного номера, то ни под каким предлогом не сообщайте коды из СМС, персональные данные: СНИЛС, номер паспорта и банковские реквизиты карт. Такой разговор необходимо немедленно прекратить и сообщить в правоохранительные органы о факте мошеннических действий, - предупредили в Социальном фонде Бурятии.

Важно помнить, что сотрудники отделения Социального фонда по Республике Бурятия никогда не звонят гражданам по телефону, не приходят домой и не предоставляют услуги на платной основе.

Помните, что ваша осторожность — лучший способ защиты от мошенников! Поделитесь этой информацией с семьей, друзьями и знакомыми.

Вы всегда можете ознакомиться с подробной информацией о выплате пенсий, мерах соцподдержки и их оформлении на официальном сайте регионального Отделения Соцфонда https://sfr.gov.ru/branches/buryatia/, а обратиться за их получением можно на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Бурятии.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам контакт-центра, позвонив по телефону: 8-800-100-00-01. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах. Звонок из любого региона бесплатный.

 

Фото: loon.site

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