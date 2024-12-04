Общество 04.12.2024 в 12:41

Мэр Улан-Удэ о борьбе с гололедом: «Работаем круглосуточно»

Подсыпка улиц и тротуаров в городе не прекращается даже ночью
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ о борьбе с гололедом: «Работаем круглосуточно»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня на планерном совещании в мэрии Улан-Удэ вновь обсуждалась работа городских коммунальных служб по устранению последствий аномального тепла в ноябре.

–  Сейчас мы ни в коем случае не успокаиваемся, доводим до конца. Главное создать безопасные условия на улицах. Работаем круглосуточно. Общественные территории за нами – здесь головой отвечаем. То, что управляющие компании не проснулись, значит, надо будить всеми силами: уговорами, пряником и кнутом. Главы районов, вы отвечаете. Все должны отработать, – сказал мэр города Игорь Шутенков.

Ранее распоряжением мэра был введен режим функционирования «Повышенной готовности». Оперативный штаб для эффективной работы всех городских служб был создан до того, как пошел снег.

– Районными администрациями проведена работа по выявлению наиболее опасных пешеходных зон. Сегодня в ночь коммунальные службы подсыпали тротуары спецтехникой, где это было возможно. Городские МУПы также в ночь подсыпали остановки, пешеходные переходы, подходы к ним. Дополнительно Комбинатом по благоустройству проработаны варианты приобретения дополнительной навесной техники для борьбы с зимней скользкостью, – рассказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.


С 27 ноября на подсыпку дорог и тротуаров использовано более 3 тысяч тонн песка, за этот же период завезено более 2 тысяч тонн песка.

Комбинатом по благоустройству организованы места складирования противогололедных материалов, которыми могут воспользоваться управляющие компании и социальные учреждения для посыпки придомовых и прилегающих территорий. На сегодняшний день управляющим компаниям предоставлено около 30 тонн.

Управление административного контроля обследовано 236 территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет скользкости. Выдано 31 предписание, вручено 58 требований. Управление продолжает работу по выявлению нарушений по уборке снега и наледи на прилегающих территориях.
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