Мэр Улан-Удэ о борьбе с гололедом: «Работаем круглосуточно»

– Районными администрациями проведена работа по выявлению наиболее опасных пешеходных зон. Сегодня в ночь коммунальные службы подсыпали тротуары спецтехникой, где это было возможно. Городские МУПы также в ночь подсыпали остановки, пешеходные переходы, подходы к ним. Дополнительно Комбинатом по благоустройству проработаны варианты приобретения дополнительной навесной техники для борьбы с зимней скользкостью, – рассказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.





Сегодня на планерном совещании в мэрии Улан-Удэ вновь обсуждалась работа городских коммунальных служб по устранению последствий аномального тепла в ноябре.– Сейчас мы ни в коем случае не успокаиваемся, доводим до конца. Главное создать безопасные условия на улицах. Работаем круглосуточно. Общественные территории за нами – здесь головой отвечаем. То, что управляющие компании не проснулись, значит, надо будить всеми силами: уговорами, пряником и кнутом. Главы районов, вы отвечаете. Все должны отработать, – сказал мэр города Игорь Шутенков.Ранее распоряжением мэра был введен режим функционирования «Повышенной готовности». Оперативный штаб для эффективной работы всех городских служб был создан до того, как пошел снег.С 27 ноября на подсыпку дорог и тротуаров использовано более 3 тысяч тонн песка, за этот же период завезено более 2 тысяч тонн песка.Комбинатом по благоустройству организованы места складирования противогололедных материалов, которыми могут воспользоваться управляющие компании и социальные учреждения для посыпки придомовых и прилегающих территорий. На сегодняшний день управляющим компаниям предоставлено около 30 тонн.Управление административного контроля обследовано 236 территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет скользкости. Выдано 31 предписание, вручено 58 требований. Управление продолжает работу по выявлению нарушений по уборке снега и наледи на прилегающих территориях.