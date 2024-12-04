Общество 04.12.2024 в 13:15

В Кабанском районе Бурятии открылся Семейный МФЦ

В республике это уже шестой семейный МФЦ с начала года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кабанском районе Бурятии открылся Семейный МФЦ

В Год семьи в районах Бурятии продолжают открываться семейные МФЦ. Шестой МФЦ открылся в селе Кабанск. Напомним, недавно тоже в декабре открылся также семейный МФЦ в Заиграевском районе.

Семейные МФЦ – это возможность для семьи получить комплексную поддержку, исходя из конкретной жизненной ситуации. Сюда за помощью или консультацией может обратиться любая семья, в независимости от уровня доходов.

- Это может быть помощь в оформлении социальных выплат, пособий или необходимых для этого документов, содействие в трудоустройстве, переобучении взрослых членов семьи, устройстве детей в школу или детский сад, консультация психолога, в том числе решение проблем в детско-родительских отношениях, - говорит начальник отдела социальной защиты населения по Кабанскому району Ирина Афанасьева.

-  На квалифицированную всестороннюю поддержку может рассчитывать любая семья с детьми, обратившаяся в службу. Именно в интересах семьи, как единого сообщества близких людей, строят свою работу специалисты. Все услуги будут оказываться бесплатно, - добавила Ирина Афанасьева.

Напомним, поручение о создании во всех муниципальных образованиях Российской Федерации семейных МФЦ озвучил Президент страны Владимир Владимирович Путин. 

В Кабанском районе дни приема специалистами будет осуществляться один раз в неделю, по четвергам с 9.00 до 12.00 по адресу: с. Кабанск, ул. Ленина 37, офис Отдела социальной защиты населения по Кабанскому району.  


Фото: минсоцзащиты РБ

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