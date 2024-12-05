Общество 05.12.2024 в 13:06

В Бичурском районе Бурятии появится роллердром

Это и другие места для отдыха и досуга строятся благодаря нацпроекту

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Текст: Лариса Ситник
В Бичурском районе Бурятии появится роллердром

Бичурский район за последние несколько лет заметно преобразился. В селах района появились детские игровые площадки, спортивные комплексы, новые скамейки, освещение и многое другое. Сейчас, на исходе 2024 года, в Бичурском районе традиционно подводят итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он является частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в Бичурском районе с 2017 года. Основная цель проекта заключается в создании удобных и качественных условий для повседневной жизни.

Проект предусматривает выбор объектов для благоустройства путем проведения голосования с участием местных жителей. Люди сами выбирают, какие места отдыха стоит привести в порядок в первую очередь.

«Проекты по благоустройству уже на протяжении нескольких лет реализуются в муниципальных образованиях Бурятии. Работы в этом году шли во всех районах республики. Постепенно мы приводим наши населенные пункты в порядок благодаря федеральному финансированию. Ежегодно на эти цели выделяют более 200 млн рублей», - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

В текущем году в Бичурском районе преобразились три общественных и одна дворовая территория.

Так, в Бичуре продолжили благоустройство территории по ул. Советская, 52в. Там забетонировали тротуар, сделали водостоки, установили канализационный колодец, поставили скамейки и урны, а также установили фонари для освещения территории. Общая стоимость проведенных работ составила почти 600 тысяч рублей.

Бичура Советская, 52.jpg

Напомним, благоустраивать территорию по ул. Советская, 52в начали в 2023 году. Тогда там уплотнили грунт, забетонировали проезд и поставили металлические навесы с деревянными столами.

Помимо райцентра, позитивные перемены произошли и в других населенных пунктах района. В селе Малый Куналей в парке отдыха сделали освещение и установили видеонаблюдение на общую сумму 300 тысяч рублей. А годом ранее здесь появилась площадка для фристайла и стритстайла.

Малый Куналей после ремонта.jpg

Согласно, дизайн-проекту, в Малом Куналее должны были появиться детская и спортивная площадки, хоккейная коробка, сцена, а также площадки для фристайла и стритстайла. Все эти планы претворились в реальность благодаря программе «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которая реализовывалась в поселке с 2019 по 2023 годы.

- Цель проекта — создать современную, удобную и востребованную общественную территорию, которая преобразит центр нашего села, — говорит глава Мало-Куналейского сельского поселения Иван Воронцов.

Напротив детской площадки установили камеру видеонаблюдения, которая позволяет следить за безопасностью в главной зоне отдыха.

- Очень рад видеть, как наш парк преображается! И главное, каждый житель села может внести свой вклад в благоустройство села или района, как минимум беречь то, что уже сделано, - поделился житель села Малый Куналей.

В улусе Шибертуй по ул. Елаева, д. 14 должен появиться роллердром. Строительством занимается ООО «Авто Дом». В этом году завершился первый этап строительства объекта – фирма выполнили отсыпку и планировку территории, а также приобрела скамейки и урны. Общая стоимость работ составила 300 тысяч рублей. Второй этап запланирован на 2025 год. Планируется сделать покрытие площадки, забор и освещение. Роллердром появится рядом с благоустроенным памятником, который был открыт в 2023 году.

Шибертуй.jpg

Строится роллердром неподалёку от уже облагороженной территории. Год назад в улусе Шибертуй по ул. Елаева выполнены работы по замене ограждения, укладке тротуарной плитки, устройству освещения и установке мемориальных досок. Общая стоимость работ составила 300 тыс. руб.

Также в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в селе Бичура по ул. Рабочая, 35 была благоустроена дворовая территория многоквартирного дома. Там забетонировали две площадки и пешеходную дорожку, а также установили скамейки и урны. Общая сумма затрат на благоустройство составила 587 000 руб.

На 2025 год запланированы мероприятия по благоустройству общественной территории в селе Бичура по ул. Советская, 47 (возле здания районной библиотеки); выполнение второго этапа по устройству роллердрома по ул. Елаева 14 в улусе Шибертуй, а также благоустройство дворовой территории в селе Бичура по ул. Рабочая, 37. Здесь установят урны, скамейки и забетонируют дворовый проезд.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и активному участию жителей кяхтинского района, Бичурский район заметно преобразился и продолжает постепенно меняться в лучшую сторону, что способствует желанию жить и развиваться в родном месте.

 

Фото предоставлено администрацией Бичурского района

Теги
комфортная городская среда нацпроект программа бичурский район благоустройство

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