Предприятия и организации подсыпают свои прилегающие территории. За невыполнение этих работ нарушителям грозит административный штраф.

- Сотрудники Управления административного контроля, районных администраций, комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству проверили прилегающие территории объектов юридических лиц и ИП. После этого предприятия подсыпали свои участки, - сообщили в администрации города.





В частности, магазинам «Абсолют» по ул. Гагарина, Керамическая, Ключевская были выданы требования об очистке территории от снега, наледи, устранению скользкости, подсыпке пешеходной зоны. В настоящее время работа выполнена, требование исполнено.

Вчера, 4 декабря, специалисты выдали 321 требование предприятиям и организациям о необходимости контролировать свои территории, пройдено 748 хозяйствующих объектов. Рейды продолжаются.









За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий нарушителям грозит административный штраф: на граждан от 4 до 5 тыс рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тыс рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс. рублей.

Фото: администрация Улан-Удэ