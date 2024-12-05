Общество 05.12.2024 в 14:07

Предприятия и организации подсыпают свои прилегающие территории

За невыполнение этих работ нарушителям грозит административный штраф
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предприятия и организации подсыпают свои прилегающие территории

Предприятия и организации подсыпают свои прилегающие территории. За невыполнение этих работ нарушителям грозит административный штраф.

- Сотрудники Управления административного контроля, районных администраций, комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству проверили прилегающие территории объектов юридических лиц и ИП. После этого предприятия подсыпали свои участки, - сообщили в администрации города.


В частности, магазинам «Абсолют» по ул. Гагарина, Керамическая, Ключевская были выданы требования об очистке территории от снега, наледи, устранению скользкости, подсыпке пешеходной зоны. В настоящее время работа выполнена, требование исполнено.

Вчера, 4 декабря, специалисты выдали 321 требование предприятиям и организациям о необходимости контролировать свои территории, пройдено 748 хозяйствующих объектов. Рейды продолжаются.



За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий нарушителям грозит административный штраф: на граждан от 4 до 5 тыс рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тыс рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс. рублей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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