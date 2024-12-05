Ипотека на строительство дома в 2024 году
Как получить льготную ипотеку на ИЖС
Ипотеку на строительство дома можно оформить по рыночной или льготной ставке. Если уже есть земля, то деньги пойдут только на возведение. Если нет – еще и на покупку земельного участка. Эксперты «мои финансы» рассказали, как выбрать наиболее выгодные для себя условия.
«Семейная ипотека» на ИЖС
Самая массовая программа ипотеки с господдержкой перестала действовать с июля 2024 года. Однако льготные программы кредитования строительства частного дома все же остались. Одна из них – «Семейная ипотека». Ее можно оформить при соблюдении одного из следующих условий:
* есть хотя бы один ребенок до шести лет включительно,
* есть ребенок с инвалидностью,
* воспитываются двое или более несовершеннолетних детей.
Ставка по «Семейной ипотеке» составляет до 6% для всех регионов. При этом установлен минимальный первоначальный взнос в 20%. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах просят уложиться в сумму до 6 млн рублей.
Допускается также комбинирование ставок, когда часть кредита выдается по льготной ставке, а к части, превышающей лимит, применяется рыночная процентная ставка или ставка по региональной программе. При этом максимальная сумма такого кредита – 15 млн рублей для регионов и 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Строительство жилого дома возможно лишь по договору подряда с аккредитованным застройщиком. Их список можно найти на официальном сайте банка или запросить у менеджера. Деньги будут лежать на эскроу-счете до завершения строительства дома. Это защищает клиента от обмана со стороны застройщика. Продавцом дома может выступить также закрытый паевой инвестиционный фонд,
Об условиях для возводимого дома, «IT-ипотека» на ИЖС, «Сельской ипотеке», «Дальневосточной ипотеке» и «Арктической ипотеке» читайте на портале моифинансы.рф.
Фото: НИФИ России