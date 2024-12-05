Ипотека на строительство дома в 2024 году

Ипотеку на строительство дома можно оформить по рыночной или льготной ставке. Если уже есть земля, то деньги пойдут только на возведение. Если нет – еще и на покупку земельного участка. Эксперты «мои финансы» рассказали, как выбрать наиболее выгодные для себя условия.

«Семейная ипотека» на ИЖС

Самая массовая программа ипотеки с господдержкой перестала действовать с июля 2024 года. Однако льготные программы кредитования строительства частного дома все же остались. Одна из них – «Семейная ипотека». Ее можно оформить при соблюдении одного из следующих условий:

* есть хотя бы один ребенок до шести лет включительно,

* есть ребенок с инвалидностью,

* воспитываются двое или более несовершеннолетних детей.

Ставка по «Семейной ипотеке» составляет до 6% для всех регионов. При этом установлен минимальный первоначальный взнос в 20%. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах просят уложиться в сумму до 6 млн рублей.

Допускается также комбинирование ставок, когда часть кредита выдается по льготной ставке, а к части, превышающей лимит, применяется рыночная процентная ставка или ставка по региональной программе. При этом максимальная сумма такого кредита – 15 млн рублей для регионов и 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Строительство жилого дома возможно лишь по договору подряда с аккредитованным застройщиком. Их список можно найти на официальном сайте банка или запросить у менеджера. Деньги будут лежать на эскроу-счете до завершения строительства дома. Это защищает клиента от обмана со стороны застройщика. Продавцом дома может выступить также закрытый паевой инвестиционный фонд,

Об условиях для возводимого дома, «IT-ипотека» на ИЖС, «Сельской ипотеке», «Дальневосточной ипотеке» и «Арктической ипотеке» читайте на портале моифинансы.рф.





Фото: НИФИ России