Общество 05.12.2024 в 14:45

Улан-удэнцы потратят на новогодний стол примерно 8500 рублей

По России в целом средняя сумма составит 12 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцы потратят на новогодний стол примерно 8500 рублей

Близится Новый год, и многие горожане уже распланировали, как проведут эту ночь. Интересным исследованием поделился портал по поиску работы «Суперджоб».

Согласно опросу 32% жителей Улан-Удэ планируют организовать праздник в количестве от 2 до 4 человек, 17% - от 5 до 10 человек, еще 5% хотят собраться большой компанией (11 и более человек).

8% собираются праздновать в одиночестве. 24% опрошенных не планируют накрывать праздничный стол.

- Застолья более чем на 11 человек чаще в планах у горожан моложе 35 лет, с увеличением возраста опрошенных среди них все больше сторонников камерных посиделок и встречающих новый год в одиночестве, - отметили организаторы опроса.

На продукты и напитки для праздничного ужина горожане планируют потратить около 8500 рублей. По России в целом средняя сумма новогоднего ужина составляет 12000 рублей.

У москвичей средний чек выше — 14600 рублей. На новогоднее застолье в Санкт-Петербурге готовы выделить в среднем 10800 рублей.

 

Фото: Номер один

 

 

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