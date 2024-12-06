Общество 06.12.2024 в 10:29

В Бурятии наградили лучших волонтеров и специалистов молодежной политики

Награждение прошло в День добровольца
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии наградили лучших волонтеров и специалистов молодежной политики

В четверг, 5 декабря, в честь Дня добровольца в Улан-Удэ наградили призеров и лауреатов двух республиканских конкурсов: в сфере реализации государственной молодежной политики «Признание 2024» и в сфере добровольчества «Республика добрых дел».

- Волонтеры – это люди с большой буквы. Люди, которые активной жизненной позицией, своим правильным настроем делают мир лучше. В нашей республике волонтерское движение очень активное. Очень много людей у нас в Бурятии добрых, отзывчивых и по-настоящему активных. Практически каждый десятый житель участвует в волонтерской деятельности. У нас разные волонтеры от мала до велика: со школьной скамьи до наших серебряных волонтёров, которые участвуют во всех направлениях. Очень сильно это было заметно в период распространения коронавирусной инфекции. Сегодня, когда идет специальная военная операция, волонтеры особенно ярко себя проявляют и оказывают неоценимую помощь, которую высоко ценят наши ребята с передовой, - заявил в видеообращении глава Бурятии Алексей Цыденов.

На конкурсы «Признание 2024» и «Республика добрых дел» было подано более 300 заявок, награждено 126 призеров. Награды получили общественные деятели, учебные заведения и молодежные организации.

- Волонтерство – это не только благородное занятие, но и состояние души. Каждый раз, когда я помогаю другим, я чувствую счастье и удовлетворение. Я занимаюсь добровольчеством, потому что так меня научили дома. Я рос, зная, что нужно помогать людям, - поделился активист Молодой Гвардии Единой России Никита Машанов.

Также отмечены участники семейных программ, посвященных Году семьи.

Награды получили семьи, участвовавшие в семейном ТВ-шоу на бурятском языке «Булэ батл», и режиссер семейной программы «100 идей для счастливых семей».

Отметим, в прошлом году Бурятия стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Республиканские конкурсы «Признание» и «Республика добрых дел» реализуются при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

 

Фото: правительство РБ

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