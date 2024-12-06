Самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за неисправности

Сегодня в аэропорту «Байкал» был задержан вылет рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Улан-Удэ – Москва, запланированный на 7:55 утра. Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, причиной этого стала неисправность воздушного судна.«Вылет перенесен на 15:10 часов до прибытия резервного воздушного судна. Прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропорту организован прием граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру: 8-914-011-68-91.