Общество 06.12.2024 в 11:26

Самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за неисправности

Сейчас пассажиры ждут резервный борт
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Текст: Андрей Константинов
Самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за неисправности
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в аэропорту «Байкал» был задержан вылет рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Улан-Удэ – Москва, запланированный на 7:55 утра. Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, причиной этого стала неисправность воздушного судна.

«Вылет перенесен на 15:10 часов до прибытия резервного воздушного судна. Прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропорту организован прием граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.

В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру: 8-914-011-68-91.
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