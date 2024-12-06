Общество 06.12.2024 в 11:33

Для жителей Улан-Удэ установили бесплатно 95 пожарных извещателей

Главная задача - снизить риск пожаров в индивидуальных домах с печным отоплением
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для жителей Улан-Удэ установили бесплатно 95 пожарных извещателей

Для жителей Улан-Удэ установили бесплатно 95 пожарных извещателей. Главная задача - снизить риск пожаров в индивидуальных домах с печным отоплением. Благотворительная акция «За безопасность вместе: пожарный извещатель» проходит в Советском районе по инициативе районной Администрации.

- Извещатели получили уже 49 семей в трудной жизненной ситуации, 21 приемная и 25 многодетных семей. Главная задача - снизить риск пожаров в индивидуальных домах с печным отоплением, - сообщили в администрации района.

Активное участие в установке извещателей принимают сотрудники комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности, управляющие компании района, предприятие «Русич», ТОСЫ «Южный-62» и «Вагжанова», члены Комиссии по делам несовершеннолетних.

Всего установили 114 пожарных извещателей.

 

Фото: администрация Советского района

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