Чимит Бальжинимаев признан «Другом молодежи»

Председатель горсовета также является и Президентом Всебурятской ассоциации развития культуры. Совместно с Молодежным центром был реализован медиа-проект «Булэ батл», который дал возможность молодым семьям республики поближе познакомиться с культурой и традициями своего народа. Проект проходил в формате реалити-шоу, после каждого выпуска проходило народное голосование. На торжественной церемонии вручения премий в сфере молодежной политики «Признание – 2024» и в сфере добровольчества «Республика добрых дел – 2024» Чимит Бальжинимаев вручил награду абсолютным победителям во всех номинациях «Булэ батл» – семье Тамира и Даяны Намсараевых. Также он поздравил все семьи – победители.

«Телешоу «Булэ батл» вызвал большой интерес, общий охват в социальных сетях составил более 250 тысяч человек. Уверен, что все получили удовольствие от участия в проекте, который в первую очередь направлен на укрепление традиционных семейных ценностей и популяризацию бурятского языка. Подчеркну, что все мы ответственны за сохранение и развитие нашего родного бурятского языка. Так давайте же будем его беречь, любить и самое главное – учить!», – отметил он.

«На торжественной церемонии собрались наши самые активные жители, всегда помогающие другим людям, не жалеющие ни себя, ни своего времени. Это огромная работа, тяжелый труд. Мы все им говорим большое человеческое спасибо. Наша молодежь одна из самых лучших, креативных, сильных и движущихся только вперед!», – подчеркнул председатель улан-удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Сам же руководитель горсовета был отмечен в спецноминации как лучший «Друг молодых» за поддержку флагманских мероприятий Минспорта и Молодежного центра Бурятии.«Республика добрых дел» и «Признание» – это республиканские конкурсы, главные цели которых заключаются в признание опыта и достижений в сферах молодежной политики и волонтерской деятельности. Поощрение и выявление лидеров молодежной политики и добровольческой деятельности, а также специалистов и партнеров сферы молодежной политики, имеющих достижения и успешные практики.

Стоит отметить, что в добровольческую деятельность ежегодно вовлекаются порядка 90 000 жителей нашей республики, и с каждым годом количество активных людей только растет. На сегодняшний день их уже 98 000 человек – волонтерством занимается практически каждый 10-й.

2024 год выдался для молодежной политики нашей республики очень насыщенным. Наши волонтеры объездили всю страну. Посетили Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в городе Сочи, где организовали две церемонии дружбы и взяли культурное шефство над делегацией братской Монголии, а также провели встречу с делегацией ДНР. Наследием фестиваля стало открытие международного клуба дружбы куда вступили студенты из Монголии, Китая, Мали, Таджикистана.

В том числе добровольцы участвовали в международном автопробеге «Дорогами отцов», который был посвящен 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол.

Действительно особое внимание в этом году было уделено патриотическому воспитанию. Форум «Поколение Z и V» собрал самых активных представителей юного поколения, участие в нем приняли порядка 2 000 человек. В тот день с молодежью пообщались Герой Российской Федерации, советский и российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев, а также гвардии майор, кавалер Ордена мужества, участник СВО Андрей Косаченко.

На 9 мая наши добровольцы приняли участие в акции «Бессмертный автополк» и концерте, посвященном празднованию 79-й годовщины Дня Победы. Также волонтеры не прошли мимо всероссийского проекта «Поезд Победы». 10 вагонов с иммерсивной инсталляцией о Великой Отечественной войне посетило 5 000 человек.

Не прошла мимо наших активистов и студенческая весна. Республиканский этап поистине выдался атмосферным. Его кульминацией стал гала-концерт в ФСК, который собрал более 2 000 зрителей 1 800 участников. Лучшие из лучших отправились на всероссийский этап среди СУЗов и ВУЗов, где в общей сложности завоевали 12 наград.

Особенно волонтеры зажгли на Дне молодежи. Улан-Удэ стал в этом году одной из 38 площадок празднования федерального фестиваля «Объединяя Россию». В рамках праздника для гостей и молодежи с концертной программой выступили молодые артисты, прошла образовательная ярмарка от вузов и колледжей, были организованы всеразличные творческие мастер-классы и выставка работ художников.

VIII Байкальский молодежный форум также удался на славу. Он собрал 300 молодых специалистов и студентов из регионов России и зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Туркменистана и Узбекистана. Программа форума включала работу пяти профильных площадок, проведение семинаров, мастер-классов с ведущими федеральными экспертами в области государственной молодежной политики и некоммерческого сектора, встречи с лидерами общественного мнения.

Стоит помнить и о ежегодных профилактических акциях, в которых наша молодежь и волонтеры тоже регулярно принимают участие. Это и «Десант здоровья», и «Месячник безопасности», и проект «Старший брат», с помощью которого в этом году сняли с учета 186 детей.

Все это – лишь малая часть мероприятий, которые прошли в этом году с участием молодежи и волонтеров Бурятии.





