В Улан-Удэ наградили волонтеров и добровольцев

В столице республики прошло торжественное чествование волонтеров, посвященное Дню добровольца. Премировали и поощрили людей, внесших свой вклад в реализацию молодежной политики. Особенно выделили всех тех, кто каждый день приносил и приносит пользу, создает проекты и поддерживает Бурятию. Одним из таких оказался известный экоактивист, депутат Улан-Удэнского городского Совета Чингис Болотов.

Чингис Болотов одержал победу в номинации «Территория для жизни» регионального этапа международной премии «Мы вместе». Международная премия «Мы вместе» – это признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни не только в нашей стране, но и в мире.





«Нашу организацию выделили как организацию, которая занимается продвижением идеи обустройства территорий. Чтобы наша земля оставалась чистой, не замусоренной и все было в порядке», – говорит он. – «В следующем году мы продолжим нашу работу. Самое главное, что у нас уже есть идея обустройства новых экологических троп. Маршрут пройдет от Стеклозавода до Лысой горы. Хорошая пешеходная прогулочная территория – всего около трех километров, пешком 20-30 минут. Наш проект как раз направлен на то, чтобы пригородные леса очищались от мусора. Это главная беда многих городов. Мы хотим как раз обустраивать окраины, чтобы они были посещаемыми и там не было мусора».

Еще одним лауреатом на ежегодном чествование стал руководитель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев, которого отметили в спецноминации «Друг молодых» за поддержку флагманских мероприятий Минспорта и Молодежного центра Бурятии.

Фото: Горсовет