«Наши люди – наш главный резерв»

В Улан-Удэ прошла торжественная церемония вручения премий в сфере молодежной политики «Признание – 2024» и в сфере добровольчества «Республика добрых дел – 2024».

«Республика добрых дел» и «Признание» – это республиканские конкурсы, главные цели которых заключаются в признание опыта и достижений в сферах молодежной политики и волонтерской деятельности. Поощрение и выявление лидеров молодежной политики и добровольческой деятельности, а также специалистов и партнеров сферы молодежной политики, имеющих достижения и успешные практики.

Стоит отметить, что в добровольческую деятельность ежегодно вовлекаются порядка 90 000 жителей нашей республики, и с каждым годом количество активных людей только растет. На сегодняшний день их уже 98 000 человек – волонтерством занимается практически каждый 10-й.

«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия хочу поздравить всех с замечательным праздником – Днем добровольца, а также успешным завершением ежегодных республиканских конкурсов. Я думаю, что «Признание – 2024» и «Республика добрых дел – 2024» как раз помогают подвести некоторые итоги», – говорит заместитель председателя Народного Хурала Республики Бурятия Баир Гармаев. – «Молодежь у нас действительно очень активная, не такая как по всему миру показывают. Она бесконечно талантливая, успешная, очень образованная. Мы все видим ее работу, ее труд. Наши волонтеры и добровольцы помогают буквально всем: пожилым людям, сиротам, молодым семьям и т.д. Они и дрова колют и воду носят. Чего только не делают. Спасибо им за все».





2024 год выдался для молодежной политики нашей республики очень насыщенным. Наши волонтеры объездили всю страну. Посетили Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в городе Сочи, где организовали две церемонии дружбы и взяли культурное шефство над делегацией братской Монголии, а также провели встречу с делегацией ДНР. Наследием фестиваля стало открытие международного клуба дружбы куда вступили студенты из Монголии, Китая, Мали, Таджикистана.



В том числе добровольцы участвовали в международном автопробеге «Дорогами отцов», который был посвящен 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол.

Не прошла мимо наших активистов и студенческая весна. Республиканский этап поистине выдался атмосферным. Его кульминацией стал гала-концерт в ФСК, который собрал более 2 000 зрителей 1 800 участников. Лучшие из лучших отправились на всероссийский этап среди СУЗов и ВУЗов, где в общей сложности завоевали 12 наград.

Особенно волонтеры зажгли на Дне молодежи. Улан-Удэ стал в этом году одной из 38 площадок празднования федерального фестиваля «Объединяя Россию». В рамках праздника для гостей и молодежи с концертной программой выступили молодые артисты, прошла образовательная ярмарка от вузов и колледжей, были организованы всеразличные творческие мастер-классы и выставка работ художников.

VIII Байкальский молодежный форум также удался на славу. Он собрал 300 молодых специалистов и студентов из регионов России и зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Туркменистана и Узбекистана. Программа форума включала работу пяти профильных площадок, проведение семинаров, мастер-классов с ведущими федеральными экспертами в области государственной молодежной политики и некоммерческого сектора, встречи с лидерами общественного мнения.

Действительно особое внимание в этом году было уделено патриотическому воспитанию. Форум «Поколение Z и V» собрал самых активных представителей юного поколения, участие в нем приняли порядка 2 000 человек. В тот день с молодежью пообщались Герой Российской Федерации, советский и российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» Евгений Черняев, а также гвардии майор, кавалер Ордена мужества, участник СВО Андрей Косаченко.

На 9 мая наши добровольцы приняли участие в акции «Бессмертный автополк» и концерте, посвященном празднованию 79-й годовщины Дня Победы. Также волонтеры не прошли мимо всероссийского проекта «Поезд Победы». 10 вагонов с иммерсивной инсталляцией о Великой Отечественной войне посетило 5 000 человек.

Стоит помнить и о ежегодных профилактических акциях, в которых наша молодежь и волонтеры тоже регулярно принимают участие. Это и «Десант здоровья», и «Месячник безопасности», и проект «Старший брат», с помощью которого в этом году сняли с учета 186 детей.

Все это – лишь малая часть мероприятий, которые прошли в этом году с участием молодежи и волонтеров Бурятии.

«День добровольца праздник не только молодых и возрастных волонтеров, но и всех тех неравнодушных людей нашей республики, которая помогает на сегодняшний момент в различных мероприятиях», – отметил председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской. – «С началом специальной военной операции волонтеры поднялись на новую волну. Волонтеры республики лучшие волонтеры в нашей великой России. Сегодня самый главный наш резерв – это наши люди. Поэтому мы с большим удовольствием вручили им награды в различных номинациях за их бескорыстный, честный, добросовестный, а главное патриотичный труд».

Фото: «Номер один»