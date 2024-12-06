Общество 06.12.2024 в 12:04

Жильцов аварийного дома в Улан-Удэ пообещали расселить до 2026 года

Одна из жительниц дома была вынуждена обратиться в прокуратуру
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жильцов аварийного дома в Улан-Удэ пообещали расселить до 2026 года

Жильцов аварийного дома в Улан-Удэ пообещали расселить до 2026 года. Хотя изначально их хотели расселить только к 2023 году. Жительница дома подала обращение в прокуратуру.

- Установлено, что многоквартирный жилой дом № 1 на ул. Батальонная является аварийным. Вопреки требованиям о разумности срока предоставления гражданам иных жилых помещений, пригодных для проживания, администрацией города Улан-Удэ срок расселения дома установлен до конца 2030 года, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконными отдельных положений распоряжения администрации города и обязал установить срок расселения жильцов дома до конца 2026 года.

Советский районный суд г. Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу. 

 

Фото: Номер один

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