Общество 06.12.2024 в 12:19

Магазины города и предприятия Улан-Удэ игнорируют все проверки

Они не хотят подсыпать прилегающие территории песком
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Текст: Служба информации "Номер один"
Магазины города и предприятия Улан-Удэ игнорируют все проверки

Магазины города и предприятия игнорируют все проверки. Они не хотят подсыпать прилегающие территории песком.

- Крупные магазины и предприятия даже после проверок не подсыпают свои прилегающие территории. В частности, собственникам организации «Бристоль», «Красное и Белое», «Николаевский», «Почта России» были выданы требования об очистке территории от снега, наледи, подсыпке пешеходной зоны. Требования не исполнены, будет принято правовое решение в их отношении, - сообщили в управлении административного контроля.




Вчера, 5 декабря, сотрудники управления административного контроля, районных администраций, комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству проверили 748 хозяйствующих объектов, выдали 321 требование предприятиям и организациям о необходимости контролировать свои территории. Рейды продолжаются.

За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий нарушителям грозит административный штраф: на граждан от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс. рублей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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