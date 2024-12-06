В Бурятии в этом году благоустроено 48 дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда»

А можно при желании жителей выполнить дополнительный перечень работ. В него входят обустройство парковок, детских и спортивных площадок, мест для сбора мусора. И все, что жители хотят видеть с своем дворе. Эти работы идут либо по софинансированию, либо по трудовому участию жителей.











Фото: Минстрой Бурятии

Благоустройство дворовых территорий проходит ежегодно в рамках программы «Формирование комфортной горсреды». В селе Сотниково на средства, выделенные в этом году, отремонтировали дворовую территорию у дома по ул. Трактовая №8. В селе Усть-Брянь Заиграевского района строители сделали новую дорожку взамен старого потрескавшегося асфальтового покрытия. Свежий асфальт, новые скамейки и фонари радуют жителей многоквартирных домов по ул. Ленина 56 и Комсомольская 7 в Закаменске.Главное условие этой программы - активное участие самих жителей. Для того, чтобы попасть в нее нужно принято решение на общедомовом собрании.«Жители на нем определят, что они хотят сделать на этой территории, потому что есть обязательный перечень работ, которые входят в федеральную программу: это устройство твердого покрытия, установка освещения, лавочек и урн. Эти виды работ обязательные и оплачиваются из бюджета», - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.Поэтому необходимо провести общедомовое собрание, принять решение будет ли дополнительный перечень. Если будет - утвердить дизайн-проект с перечнем работ, это делает уже управляющая организация. Она же берет на себя будущее содержание территории.«Например, установили детскую площадку, ее же нужно содержать, то есть необходимо финансирование на содержание. Все это может помочь сделать управляющая организация путем включения нового имущества в состав общедомового и определить тариф на содержание. Если возникают вопросы по обустройству территорий, можно позвонить в наш Центр компетенций, где мы проконсультируем, подробно расскажем как оформить протокол общего собрания, можем дать образцы документов для проведения собраний», - поделилась Ирина Ахандаева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды РБЧтобы дворовая территория была благоустроена, необходима чтобы большинство жителей поддержало идею благоустройства, не просто на словах, а проголосовало на общедомовом собрании. Его можно провести в дистанционном режиме. Для этого работает мобильное приложение Госуслуги.Дом. В котором можно подать заявки в управляющую компанию, инициировать общедомовое собрание. Чем больше жителей дома будут согласны провести благоустройство, тем больше шансов попасть в муниципальную программу. Управляющая организация на основании итогов общедомового собрания, начнет разработку проекта.Отметим, по данным Минстроя Бурятии, на реализацию программы ФКГС, из федерального бюджета ежегодно выделяются на благоустройство порядка 230-240 млн рублей. Воспользоваться шансом и превратить свой двор в уютное пространство могут жители Бурятии, приняв решение о благоустройстве, и зафиксировать его в протоколе общедомового собрания.В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 по 2024 год в Республике Бурятия благоустроенно более 1166 территорий из них 623 дворовых и 546 общественных территорий на сумму более 1550 млн. руб.