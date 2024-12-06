Более 1000 дворов и 700 территорий благоустроено за семь лет в Бурятии

С 2017 года в Бурятии активно реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». А с 2019 г она работает в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время в республике благоустроено 1500 общественных и дворовых территорий.- На 2024 год в рамках этой программы было запланировано благоустройство на 144 территориях, включая общественные и дворовые территории. На данный момент мы можем подводить итоги, потому что уже практически 99% территорий готовы и сданы в эксплуатацию, - прокомментировал замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Александр Маренич.За последние семь лет в Бурятии в рамках национальной проекта активно благоустраивают общественные и дворовые территории. Отметим, что это федеральная программа и на нее ежегодно выделяются средства из федерального бюджета. К примеру, в этом году федеральные средства совместно с региональным бюджетом составили свыше 240 миллионов рублей, которые пошли на благоустройство 144 территорий по всей Бурятии. По новому федеральному проекту эта программа будет продолжена с 2025 года по 2030 год, то есть на очередную пятилетку. Что безусловно поспособствует улучшению общественно значимых территорий.- Главное отличие именно этой программы — это активное участие самих жителей. Если жители хотят, чтобы их двор был благоустроен, то необходимо провести общедомовое собрание. Для этого нужно обратиться в свою управляющую организацию, провести голосование, утвердить дизайн-проект, что именно хотят сделать на своей дворовой территории. Потому что есть обязательный перечень работ, которые входят именно в федеральную программу. Четыре обязательных работы в рамках программы – это устройство твёрдого покрытия, устройство освещения, установка лавочек и урн, - поделилась руководитель центра компетенции по вопросам городской среды Республики Бурятия Ирина Ахандаева.Если жители хотят сделать парковку, детскую или спортивную площадку, площадку для сбора мусора, то это уже дополнительный перечень, по которому необходимо софинансирование, либо трудовое участие. Поэтому на собрании необходимо заранее принять решение, какие виды работ будут сделаны. Как отметила Ирина Ахандаева, также нужно решить вопрос о дальнейшей судьбе нового объекта, например, детской площадки, то есть включить ее в состав общедомового имущества для содержания, предусмотреть финансирование.Чтобы благоустроить свой двор необходимо составить дизайн-проект, провести общедомовое собрание с жителями и управляющей компанией и подать заявку на участие в программе. Центр компетенции по вопросам городской среды готов помочь жителям по вопросам дизайн-проекта, оформлению протокола общедомового собрания. Адрес организации: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 35. Телефоны для связи 21-00-86 и 21-00-64.У каждого муниципалитета есть своя муниципальная программа. И в ней отражено, каким образом осуществляется отбор дворовых территорий для участия в данной программе. Основной критерий — это количество проголосовавших жителей. Естественно, приоритет будет даваться тому проекту, где при его разработке приняло участие большее количество жителей.Для выбора благоустройства общественной территории, например, парков или скверов, жители принимают участие во всероссийском голосовании, которое ежегодно проходит весной. Напоминаем, что жители сами предлагают, обращаясь в Администрацию с предложениями о благоустройстве тех или иных объектов. В 2025 году будут выставлены на голосование те территории, которые будут благоустроены в 2026 году.- Формирование комфортной городской среды не зря национальный проект, потому что он очень положительно влияет на настроение жителей. Так как они сами активно участвуют в этом голосовании и следят за этим благоустройством, за работами, которые происходят на этой территории, - отметил Александр Маренич. – Видно, как жители радеют за ту или иную территорию. Появляются некие состязания между районами.К примеру, был интересный случай в Кабанском районе, когда жители одной стороны города Бабушкин голосовали за свою часть территории против другой части города. Это вовлечение граждан, и люди сами понимают, что от их голосов в принципе зависит, где будет благоустраиваться территория, и что будет на ней. Ведь жители сами выбирают дизайн-проект территории, вернее голосуют.Вовлеченность жителей в процесс понятна. Потому что люди сами заинтересованы, чтобы возле их домов появлялось нормальное освещение, места для отдыха, удобное твердое покрытие.Как отметил Александр Маренич, заявок очень много, но благодаря тому, что программа рассчитана на несколько лет, есть возможность поэтапно охватить больше территорий. В этом году в г. Улан-Удэ основная часть средств была направлена на общественную территорию, а именно на парк «Мемориал Победы». Но в следующем году акцент будет сделан на благоустройство придомовых дворов и всего две общественные территории.Активное участие в голосовании в выборе объектов для благоустройства отмечено в Кабанском, Прибайкальском, Окинском районах, менее активны жители Иволгинского района.Благодаря тому, что Бурятия вошла в Дальневосточный федеральный округ, появилась возможность принимать участие во Всероссийском конкурсе проектов у еще большего количества населенных пунктов и привлекать грантовые средства для благоустройства общественных территорий. В 2023 году Республика Бурятия выиграла 550 млн. рублей на шесть населенных пунктов. В 2024 году из шести поданных заявок на конкурс прошли три проекта.Как отметила Ирина Ахандаева, участие в конкурсе – это большая общекомандная работа активных жителей, администрации населенного пункта, ТОСов. Важна вовлеченность в проект всех участников. Заявка на участие в конкурсе предполагает социокультурные и экономические исследования, где принимает участие все население, стратегию развития населенного пункта и района, то есть это комплексный подход.Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» и участию во всероссийском конкурсе проектов все больше территорий в Республике Бурятия становятся действительно комфортными для проживания и способствуют комплексному развитию региона.Фото: администрации Улан-Удэ